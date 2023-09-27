Зведення Генштабу по Харківщині: обстріли та авіаудари по Куп’янському району

Армія РФ протягом доби на Харківщині завдала авіаударів біля сіл Бологівка та Кругляківка Куп’янського району, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.

Ворожих артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Кислівка та Берестове на Куп’янському напрямку, а також Одноробівка, Глибоке, Стариця та Гатище – на Слобожанському.

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною. Протягом доби відбулось 14 бойових зіткнень.