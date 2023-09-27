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Зведення Генштабу по Харківщині: обстріли та авіаудари по Куп’янському району

Події 19:17   27.09.2023
Олена Нагорна
Зведення Генштабу по Харківщині: обстріли та авіаудари по Куп’янському району

Армія РФ протягом доби на Харківщині завдала авіаударів біля сіл Бологівка та Кругляківка Куп’янського району, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.

Ворожих артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Кислівка та Берестове на Куп’янському напрямку, а також Одноробівка, Глибоке, Стариця та Гатище – на Слобожанському.

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною. Протягом доби відбулось 14 бойових зіткнень.

Читайте також: Армія РФ завдала авіаудару по Куп’янську та чотирьох селах на Харківщині — Генштаб

Автор: Олена Нагорна
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 27 Вересня 2023 в 19:17;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Армія РФ протягом доби на Харківщині завдала авіаударів біля сіл Бологівка та Кругляківка Куп’янського району, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.".