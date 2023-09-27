РФ завдала авіаудару по Куп’янську та чотирьох селах на Харківщині – Генштаб
Генштаб ЗСУ в ранковому зведенні повідомив про обстріли минулої доби та ситуацію на фронті.
Ніч в Україні вперше за тривалий час пройшла без ракетної атаки та нальоту “шахедів”. На Харківщині не було жодної повітряної тривоги. Проте за добу ворог встиг завдати серії ударів по регіону.
“Авіаційних ударів зазнали Стариця, Гатище, Синьківка, Куп’янськ, Берестове Харківської області”, – повідомили в Генштабі ЗСУ.
Під артилерійським вогнем опинилися близько 100 населених пунктів України, у тому числі – й у Харківській області. Ворог завдав по території країни десять ракетних і 77 авіаційних ударів, здійснив 44 обстріли з РСЗВ.
На фронті сталося 26 бойових зіткнень.
“У зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському, Лиманському та Бахмутському напрямках противник наступальних (штурмових) дій не вів”, – зазначили в ГШ.
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Авіація Сил оборони за добу завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Ракетні війська – вразили п’ять артилерійських засобів противника, три райони зосередження його особового складу та військової техніки, один пункт управління та два склади боєприпасів.
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Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Генштаб ЗСУ в ранковому зведенні повідомив про обстріли минулої доби та ситуацію на фронті".