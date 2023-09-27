Армия РФ нанесла авиаудар по Купянску и четырем селам на Харьковщине — Генштаб

Генштаб ВСУ в утренней сводке сообщил об обстрелах минувших суток и ситуации на фронте.

Ночь в Украине первый раз за длительное время прошла без ракетной атаки и налета «шахедов». На Харьковщине не было ни одной воздушной тревоги. Тем не менее за сутки враг успел нанести серию ударов по региону.

«Авиационные удары получили Старица, Гатище, Синьковка, Купянск, Берестовое Харьковской области», — сообщили в Генштабе ВСУ.

Под артиллерийским огнем оказались около 100 населенных пунктов Украины, в том числе — и в Харьковской области. Враг нанес по территории страны десять ракетных и 77 авиационных ударов, совершил 44 обстрела из РСЗО.

На фронте произошло 26 боевых столкновений.

«В зоне ответственности ОСУВ «Хортица» на Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях противник наступательных (штурмовых) действий не вел», — отметили в ГШ.

Авиация Сил обороны за сутки нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Ракетные войска — поразили пять артиллерийских средств противника, три района сосредоточения его личного состава и военной техники, один пункт управления и два склада боеприпасов.