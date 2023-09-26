Как военным РФ не дали обустроить огневые позиции на Харьковщине (видео)
Минометчики бригады «Сталевий кордон» Гвардии наступления на днях нанесли успешный удар по скоплению оккупантов на Харьковском направлении.
Бойцы воздушной разведки 15-го мобильного пограничного отряда обнаружили российских пехотинцев, которые обустраивали огневые позиции, сообщают в подразделении.
«По заданным координатам ударил минометный расчет и разнес оккупантов на куски. И так будет с каждым оккупантом», — подчеркнули в бригаде.
Видео: «Сталевий кордон»
Напомним, сегодня спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко сообщил подробности событий, случившихся на днях у госграницы РФ и Украины в Купянском районе. Там группа оккупантов перешла границу и начала строить блиндажи.
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- • Дата публикации материала: 26 сентября 2023 в 22:05;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Минометчики бригады «Сталевий кордон» Гвардии наступления на днях нанесли успешный удар по скоплению оккупантов на Харьковском направлении.".