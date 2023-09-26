Оккупанты перешли границу на Харьковщине и начали укрепляться: данные ГПСУ

Спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко сообщил подробности событий, случившихся на днях у госграницы РФ и Украины в Купянском районе. Там группа оккупантов перешла границу и начала строить блиндажи.

«Это фактически территория рядом с границей со страной-агрессором и с линией фронта. Это фактически «серая» зона, которую недавно взяли под контроль наши военнослужащие из бригады «Сталевий кордон». Но во время мониторинга наши ребята зафиксировали, что оккупанты не только обустраивали свои позиции на территории РФ рядом с украинской границей, но перешли линию границы и начали обустраивать свои позиции на нашей территории. Поэтому сразу были приняты необходимые меры, работали снайперы, другие способы поражения, чтобы выбить врага с территории Украины, и нам это удалось. Полностью эта территория в Купянском районе – на стыке границы и линии фронта – теперь под контролем наших воинов», — прокомментировал Демченко события в эфире нацмарафона.

Накануне бригада «Сталевий кордон» сообщала, что украинские воины дождались, когда на территории Украины на «новых позициях» собралось около 15 военных РФ. Нескольких захватчиков ликвидировали снайперы, остальные кинулись в бегство — Силы обороны открыли по ним огонь из танков и минометов вдогонку.