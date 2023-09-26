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Армия РФ нанесла авиаудары по Харьковщине, но не наступала — Генштаб

Происшествия 08:01   26.09.2023
Оксана Горун
Армия РФ нанесла авиаудары по Харьковщине, но не наступала — Генштаб Фото: Генштаб ВСУ

Генштаб ВСУ в утренней сводке сообщил о ночной атаке «шахедов» по Украине, обстрелах и обстановке на фронте.

«Сегодня ночью, оккупанты вновь атаковали Украину дронами-камикадзе типа «Shahed-136/131″. Информация о последствиях этой террористической атаки уточняется», — отметили в Генштабе.

На Харьковщине за сутки враг нанес авиаудары по Синьковке, Ивановке и Кисловке.

«Под артиллерийским огнем оказались около 150 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей», — проинформировали в сводке ГШ.

В целом по территории Украины враг нанес 16 ракетных и 72 авиационных удара, совершил 65 обстрелов из РСЗО.

На фронте произошло 25 боевых столкновений.

«В зоне ответственности ОСУВ «Хортица» на Купянском и Лиманском направлениях противник наступательных (штурмовых) действий не вел», — уточнили в Генштабе.

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Авиация Сил обороны за сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также семь ударов по зенитно-ракетным комплексам противника. Ракетные войска поразили девять артиллерийских средств, район сосредоточения личного состава и военной техники, склад боеприпасов и станцию РЭБ противника.

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 26 сентября 2023 в 08:01;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ в утренней сводке сообщил о ночной атаке «шахедов» по Украине, обстрелах и обстановке на фронте".