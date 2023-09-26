Армия РФ нанесла авиаудары по Харьковщине, но не наступала — Генштаб

Генштаб ВСУ в утренней сводке сообщил о ночной атаке «шахедов» по Украине, обстрелах и обстановке на фронте.

«Сегодня ночью, оккупанты вновь атаковали Украину дронами-камикадзе типа «Shahed-136/131″. Информация о последствиях этой террористической атаки уточняется», — отметили в Генштабе.

На Харьковщине за сутки враг нанес авиаудары по Синьковке, Ивановке и Кисловке.

«Под артиллерийским огнем оказались около 150 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей», — проинформировали в сводке ГШ.

В целом по территории Украины враг нанес 16 ракетных и 72 авиационных удара, совершил 65 обстрелов из РСЗО.

На фронте произошло 25 боевых столкновений.

«В зоне ответственности ОСУВ «Хортица» на Купянском и Лиманском направлениях противник наступательных (штурмовых) действий не вел», — уточнили в Генштабе.

Авиация Сил обороны за сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также семь ударов по зенитно-ракетным комплексам противника. Ракетные войска поразили девять артиллерийских средств, район сосредоточения личного состава и военной техники, склад боеприпасов и станцию РЭБ противника.