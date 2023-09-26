Армія РФ завдала авіаударів по Харківщині, але не наступала – Генштаб

Генштаб ЗСУ в ранковому зведенні повідомив про нічну атаку “шахедів” по Україні, обстріли та обставини на фронті.

“Сьогодні вночі окупанти знову атакували Україну дронами-камікадзе типу “Shahed-136/131″. Інформація про наслідки цієї терористичної атаки уточнюється”, – зазначили в Генштабі.

На Харківщині за добу ворог завдав авіаударів по Синьківці, Іванівці та Кислівці.

“Під артилерійським вогнем опинилися близько 150 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей“, – поінформували у зведенні ГШ.

Загалом по території України ворог завдав 16 ракетних та 72 авіаційних ударів, здійснив 65 обстрілів з РСЗВ.

На фронті сталося 25 бойових зіткнень.

“У зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському та Лиманському напрямках противник наступальних (штурмових) дій не вів”, – уточнили в Генштабі.

Авіація Сил оборони за добу завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також сім ударів по зенітно-ракетних комплексах противника. Ракетні війська вразили дев’ять артилерійських засобів, район зосередження особового складу та військової техніки, склад боєприпасів та станцію РЕБ противника.