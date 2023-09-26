“Україна може виграти цю війну військовим шляхом” – ISW повідомив, що потрібно

Інститут вивчення війни (ISW) у спеціальному матеріалі, присвяченому ходу контрнаступу України, підтримав тактику, обрану командуванням ЗСУ, розкритикував Захід за повільність у наданні допомоги та повідомив, що буде критично важливим у найближчій перспективі.

“Українські сили зробили те, що роблять успішні військові: вони адаптувалися й тепер наступають. Україна усвідомила реальність російської оборони набагато швидше, ніж західні політики, які чекали на швидкий український прорив”, — пишуть аналітики ISW у спеціальному матеріалі під заголовком “Прийшов час Заходу прийняти український шлях війни, а не сумніватися в ньому”.

В Інституті вивчення війни зазначили: винахідливість України дає результати, а російські війська не можуть зупинити, хай і повільний, але неухильний наступ одразу на двох напрямках – у районі Бахмута та Запорізької області.

“Крім того, українська асиметрична тактика в Чорному морі не дозволяє російському Чорноморському флоту вільно діяти, змушує Росію переміщати військово-морські сили та все більше кидає виклик російським силам у Криму – все це оперативні події, що мають стратегічне значення, – наголосили в ISW. – Україна завадила російським військам встановити панування в повітрі, підриває російську військово-морську перевагу та все більше робить присутність російських військових у Криму менш надійною — реалії, які раніше для багатьох були немислимими”.

Зараз, на думку аналітиків, вкрай важливо, щоб Захід не послабив свою підтримку, а армія РФ у результаті не отримала ще одного перепочинку – як минулої зими. Експерти ISW особливо критикують призупинення західної військової допомоги після успіхів Харківського та Херсонського контрнаступів, що дозволило окупантам відновитися та створити укріплені лінії оборони.

“Прихильники України мають надати Україні можливості не дати російським військам перепочити на полі бою взимку 2023–2024 років, як вони це зробили взимку 2022–2023 років. Заходу також слід переосмислити очікування щодо того, як погодні умови в Україні восени та взимку можуть вплинути на перспективи українського контрнаступу. Українські операції можуть і, швидше за все, продовжуватимуться навіть у дощ та бруд, навіть якщо вони відбуватимуться повільнішими темпами. Україна може знову прискорити темп, коли незручні умови закінчаться навесні 2024 року, якщо Захід надасть Україні належну підтримку. Ключовим моментом є позбавлення Росії відстрочки, якої вона відчайдушно потребує протягом зими. Минулого року Захід не скористався активними ресурсами України після успішного контрнаступу України в Харківській області та Херсоні у 2022 році, що дозволило Росії перегрупуватися та окопатися. Ми повинні зробити висновки з цієї помилки“, – підкреслили аналітики.

На думку експертів Інституту вивчення війни, “Україна може виграти цю війну військовим шляхом, але для цього буде потрібна не одна контрнаступальна операція”.

“Уповільнення прийняття рішень Заходом, що призводить до затримки постачання військової допомоги, може принести Росії полегшення. Надання Росії такої допомоги — чи то на оперативному (зима 2022–2023 рр.), чи на стратегічному рівні (роки між першим і другим вторгненням Росії в Україну) — виявилося катастрофічним, враховуючи дар часу, Росія перегрупується та нападе знову, проте ахіллесовою п’ятою Росії залишається її нездатність швидко розвернутися, коли вона стикається з неослабним тиском або послідовними невдачами. Зіткнувшись із постійним тиском, який не приносить жодного полегшення, росіяни, швидше за все, почнуть давати тріщину. Це той ефект, якого прагне досягти нинішня контрнаступна стратегія України, і він може бути реалізований лише в тому випадку, якщо Захід прийме український шлях ведення війни на цьому етапі контрнаступу та за його межами”, – підсумували в ISW.