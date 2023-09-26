«Украина может выиграть эту войну военным путем» — ISW сообщил, что необходимо

Институт изучения войны (ISW) в специальном материале, посвященном ходу контрнаступления Украины, поддержал тактику, избранную командованием ВСУ, раскритиковал Запад за медлительность в предоставлении помощи и сообщил, что будет критично важно в ближайшей перспективе.

«Украинские силы сделали то, что делают успешные военные: они адаптировались и теперь наступают. Украина осознала реальность российской обороны гораздо быстрее, чем западные политики, ожидавшие быстрого украинского прорыва», — пишут аналитики ISW в специальном материале под заголовком «Западу пришло время принять украинский путь войны, а не сомневаться в нем».

В Институте изучения войны отметили: изобретательность Украины дает результаты, а российские войска не могут остановить, пусть и медленное, но неуклонное наступление сразу на двух направлениях — в районе Бахмута и в Запорожской области.

«Кроме того, украинская асимметричная тактика в Черном море не позволяет российскому Черноморскому флоту свободно действовать, вынуждает Россию перемещать военно-морские силы и все больше бросает вызов российским силам в Крыму — все это оперативные события, имеющие стратегическое значение, — подчеркнули в ISW. — Украина помешала российским войскам установить господство в воздухе, подрывает российское военно-морское превосходство и все больше делает присутствие российских военных в Крыму менее надежным — реалии, которые раньше для многих были немыслимыми».

Сейчас, по мнению аналитиков, крайне важно, чтобы Запад не ослабил свою поддержку, а армия РФ в результате не получила еще одну передышку — как минувшей зимой. Эксперты ISW особенно критикуют приостановку западной военной помощи после успехов Харьковского и Херсонского контрнаступлений, что позволило оккупантам восстановиться и создать укрепленные линии обороны.

«Сторонники Украины должны предоставить Украине возможности не дать российским войскам передохнуть на поле боя зимой 2023–2024 годов, как они это сделали зимой 2022–2023 годов. Западу также следует переосмыслить ожидания относительно того, как погодные условия в Украине осенью и зимой могут повлиять на перспективы украинского контрнаступления. Украинские операции могут и, скорее всего, будут продолжаться даже в дождь и грязь, даже если они будут происходить более медленными темпами. Украина может снова ускорить темп, когда неудобные условия закончатся весной 2024 года, если Запад окажет Украине должную поддержку. Ключевым моментом является лишение России отсрочки, в которой она отчаянно нуждается в течение зимы. В прошлом году Запад не воспользовался активными ресурсами Украины после успешного контрнаступления Украины в Харьковской области и Херсоне в 2022 году, что позволило России перегруппироваться и окопаться. Мы должны извлечь уроки из этой ошибки», — подчеркнули аналитики.

По мнению экспертов Института изучения войны, «Украина может выиграть эту войну военным путем, но для этого потребуется не одна контрнаступательная операция».

«Замедление принятия решений Западом, приводящее к задержке поставок военной помощи, может принести России облегчение. Предоставление России такой помощи — будь то на оперативном (зима 2022–2023 гг.) или стратегическом уровне (годы между первым и вторым вторжением России в Украину) — оказалось катастрофическим. Учитывая дар времени, Россия перегруппируется и нападет снова. Однако ахиллесовой пятой России остается ее неспособность быстро развернуться, когда она сталкивается с неослабевающим давлением или последовательными неудачами. Столкнувшись с постоянным давлением, которое не приносит никакого облегчения, россияне, скорее всего, начнут давать трещину. Это тот эффект, которого стремится достичь нынешняя контрнаступательная стратегия Украины, и он может быть реализован только в том случае, если Запад примет украинский путь ведения войны на этом этапе контрнаступления и за его пределами», — подытожили в ISW.