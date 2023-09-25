ISW оценил, попадут ли российские десантники в окружение под Вербовым (карта)

Институт изучения войны (ISW) проанализировал события на самом горячем участке южного фронта — в районе Работино и Вербового. Там украинская бронетехника уже прорвалась за «линию Суровикина». Но россияне не отступают — по всей видимости, «элитные» войска «сжигают» ради информационного эффекта или из-за микроменеджмента Путина.

«По состоянию на 24 сентября украинские силы наносят удары по трем направлениям в пределах Ореховского выступа. Украинские силы ведут атаки из Работино на Новопрокоповку. Украинские силы атакуют прямо по западной стороне Вербового. Украинские силы также атакуют севернее Вербового», — сообщили о последних событиях аналитики ISW.

По данным российских источников, ВСУ ворвались в Вербовое 22 сентября и с тех пор продолжают атаку, применяя бронетехнику (в том числе замечены американские БМП «Брэдли».

«На геолоцированных боевых кадрах, опубликованных 24 сентября, видно, как украинская БМП действует в пределах самой западной части села Вербовое. Источник, связанный с ВДВ, сообщил, что украинские войска впервые вошли в Вербовое 22 сентября и продолжили продвижение на восток. Позже источник ВДВ сообщил, что по состоянию на 24 сентября украинские войска заняли половину Вербового», — перечислили заявления российских источников в ISW.

Генштаб ВСУ, в свою очередь, подтвердил, что украинские войска захватили новые неуказанные объекты возле Вербового.

Активные бои на этом направлении видны на картах NASA.

«Данные NASA о тепловых аномалиях FIRMS/VIIRS, собранные в период с 22 по 24 сентября, показывают необычно интенсивный кластер тепловых аномалий к северу от Вербового. Эти аномалии, хотя и не являются определяющими, являются дополнительным индикатором боевых действий к северу от Вербового и подтверждают российские и украинские сообщения об украинской активности между Новофедоровкой и Вербовым», — отметили в Институте изучения войны.

Один из вопросов, который тревожит российских «военкоров» в связи с событиями в районе Вербового, — это вероятность окружения 56-го полка ВДВ в Новофедоровке, его изоляции от сил оккупантов, которые находятся в Вербовом.

«Российский источник в ВДВ 21 сентября предупредил, что существует «реальная угроза» выхода украинских войск в тыл 56-го полка ВДВ под Новофедоровкой. Источник в ВДВ предупредил 22 сентября, что украинские войска находятся в пределах 7 км от окружения 56-го полка ВДВ и что полк окажется в тяжелом положении, если его командир не примет решение об отходе из Новофедоровки на другие заранее подготовленные позиции. ISW не считает вероятным окружение 56-го полка ВДВ, хотя украинские силы могут изолировать его от остальной части 7-й дивизии ВДВ, если украинцам удастся перехитрить его, зайдя с севера от Вербового, и полк по необъяснимым причинам останется на своих нынешних позициях», — прокомментировали эту ситуацию в ISW.

Некоторые российские «военкоры» также отмечают низкий боевой дух 56-го полка ВДВ, а также сообщают, что более половины личного состава 7-й и 76-й дивизий ВДВ — мобилизованные. При этом российское командование упорно не отводит войска на следующие подготовленные оборонительные позиции, стачивая подразделения, которые считаются элитными, в контратаках. Такое поведение аналитики Института изучения войны объясняют несколькими возможными причинами. И обе имеют одну фамилию — Путин.

Во-первых, для российского президента, который готовится к очередным так называемым «выборам» (без выбора) важен информационный фон. Поэтому, не жалея войск, оккупанты стараются создать иллюзию отсутствия успехов контрнаступления ВСУ. А за счет атак — иллюзию неких своих побед.

«Путин, возможно, приказал российскому военному командованию удерживать все первоначальные оборонительные позиции России, чтобы создать иллюзию того, что украинские контрнаступления не принесли никаких тактических или оперативных результатов, несмотря на существенную поддержку Запада. Однако это информационное мероприятие может увенчаться успехом в долгосрочной перспективе только в том случае, если российские войска действительно смогут помешать украинским силам прорваться и освободить большие территории», — прокомментировали аналитики.

Вторая причина — либо микроменеджмент все того же Путина, либо желание командования оккупационных войск «выслужиться» перед начальником.

«Инсайдерский источник в Кремле заявил, что Путин, как сообщается, дал министру обороны России Сергею Шойгу срок в один месяц до начала октября 2023 года, чтобы улучшить ситуацию на линии фронта, остановить украинское контрнаступление и вернуть российским войскам инициативу по началу наступательной операции. Заявление инсайдера, если оно правдиво, может указывать на то, что российское военное командование, возможно, отдает приказ о беспощадных контратаках в надежде довести украинское контрнаступление до кульминации, даже ценой высоких потерь российского военного потенциала. ISW ранее уже наблюдал случаи, когда российское министерство обороны, опасаясь неминуемой потери благосклонности Путина, активизировало свои усилия по чистке командиров, которые предлагали честные, но негативные решения, и преследовало недостижимые военные цели за счет российских сил», — отметили в Институте изучения войны.

Там также указали три фактора, наличие которых определит, смогут ли Силы обороны Украины добиться значительного в оперативном отношении прорыва на южной линии фронта.

«Значительный украинский успех будет более вероятен, если: российские силы не имеют необходимых резервов и боевой мощи для поддержания российской обороны в западной части Запорожской области; украинские силы сохраняют достаточную боевую мощь, чтобы продолжать наступление после истощения боевой мощи России; российские оборонительные позиции за нынешним районом боевых действий не так сильно заминированы и хорошо подготовлены, как укрепления, которые прорвали украинские войска», — подытожили в ISW.