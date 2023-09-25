Первая атака на Купянско-Лиманском направлении за долгое время — данные ISW

Институт изучения войны (ISW) сообщил, что армия РФ не добилась подтвержденных успехов на Купянско-Лиманском направлении, но активность там уже есть.

«Российские войска 24 сентября продолжили наступательные действия на рубеже Купянск, Сватово, Кременная, но не добились каких-либо подтвержденных успехов. Генштаб Украины сообщил, что украинские силы отразили атаки российских войск в районе Белогоровки Донецкой области (33 км к югу от Кременной). Официальный представитель Восточной группы войск Украины капитан Илья Евлаш заявил, что российские войска продолжают перебрасывать резервы на Купянское и Лиманское направления, и отметил, что российская атака под Белогоровкой стала первой российской атакой на этих направлениях «за долгое время», — сообщили аналитики ISW.

В то же время они отметили сообщения российских военных пропагандистов, которые продолжают «находить» некие успехи своего войска. В частности за прошедшие сутки так называемые «военных блогеры» заявляли о якобы взятых под контроль украинских позициях в районе Синьковки и Петропавловки под Купянском, а также Новоегоровки Луганской области. Однако никаких подтверждений этому нет.