Зэками проверяли нашу оборону — Евлаш об атаке на Лимано-Купянском направлении

Противник 24 сентября впервые после длительного перерыва попытался проверить украинскую оборону на Лимано-Купянском направлении, где произошло одно боестолкновение, сообщил в эфире национального телемарафона начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш.

«Он использовал подразделения «Шторм-Z» вблизи Белогоровки. Зэками решил проверить нашу оборону. Все они были уничтожены. Безуспешно прошла эта проверка для них», — отметил Евлаш.

По его данным, за минувшие сутки враг 557 раз применил артиллерию по позициям украинских военных и 17 раз использовал авиацию: штурмовики Су-35, Су-25 и вертолеты Ка-52. Также нанес 13 ударов дронами-камикадзе. 76 оккупантов были ликвидированы, уничтожены вражеские, БТР, САУ, пушки, один командно-наблюдательный пункт и несколько автомобилей, которыми перевозили личный состав.

Как рассказал Евлаш, РФ продолжает переброску своих резервов, в частности 25-й армии.