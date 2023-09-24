Live
  • Пн 25.09.2023
    • Харьков
  •   +17°С
  • USD 36.57
  • EUR 38.9
    • 🟢

Зэками проверяли нашу оборону — Евлаш об атаке на Лимано-Купянском направлении

Общество 09:41   24.09.2023
Елена Нагорная
Зэками проверяли нашу оборону — Евлаш об атаке на Лимано-Купянском направлении

Противник 24 сентября впервые после длительного перерыва попытался проверить украинскую оборону на Лимано-Купянском направлении, где произошло одно боестолкновение, сообщил в эфире национального телемарафона начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш.

«Он использовал подразделения «Шторм-Z» вблизи Белогоровки. Зэками решил проверить нашу оборону. Все они были уничтожены. Безуспешно прошла эта проверка для них», — отметил Евлаш.

По его данным, за минувшие сутки враг 557 раз применил артиллерию по позициям украинских военных и 17 раз использовал авиацию: штурмовики Су-35, Су-25 и вертолеты Ка-52. Также нанес 13 ударов дронами-камикадзе. 76 оккупантов были ликвидированы, уничтожены вражеские, БТР, САУ, пушки, один командно-наблюдательный пункт и несколько автомобилей, которыми перевозили личный состав.

Как рассказал Евлаш, РФ продолжает переброску своих резервов, в частности 25-й армии.

Читайте также: ISW: 25-ю армию РФ бросила под Бахмут, и это ослабляет врага под Купянском

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Российская авиация ударила по Изюмскому району Харьковщины — Генштаб ВСУ
Российская авиация ударила по Изюмскому району Харьковщины — Генштаб ВСУ
24.09.2023, 19:03
Kraken и 3-я ОШБр отменили Движ в метро Харькова из-за «реальной угрозы»
Kraken и 3-я ОШБр отменили Движ в метро Харькова из-за «реальной угрозы»
24.09.2023, 14:32
На Харьковщине поймали предателей, которые с оккупантами отбирали у людей авто
На Харьковщине поймали предателей, которые с оккупантами отбирали у людей авто
23.09.2023, 14:50
РФ била из авиации по Харьковщине и минирует границу на Белгородщине — Генштаб
РФ била из авиации по Харьковщине и минирует границу на Белгородщине — Генштаб
24.09.2023, 07:15
Харьковчан предупреждают об инфекции: погиб житель города
Харьковчан предупреждают об инфекции: погиб житель города
23.09.2023, 21:35
Сегодня 25 сентября: какой праздник и день в истории
Сегодня 25 сентября: какой праздник и день в истории
25.09.2023, 06:00

Новости по теме:

11:52
Впервые за полгода из-за атаки РФ повреждены энергообъекты: что на Харьковщине
15:53
«Прилетело» по неработающему предприятию – ХОВА о ракетной атаке на Харьков
07:39
Армия РФ нанесла авиаудары по четырем населенным пунктам Харьковщины — Генштаб
07:37
Мощные взрывы в Севастополе: сообщают о повреждении завода и двух кораблей
07:47
Ночью Белгородскую область атаковали неизвестные беспилотники (видео)

  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Зэками проверяли нашу оборону — Евлаш об атаке на Лимано-Купянском направлении»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
    • • Дата публикации материала: 24 сентября 2023 в 09:41;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Противник 24 сентября впервые после длительного перерыва попытался проверить украинскую оборону на Лимано-Купянском направлении, где произошло одно боестолкновение, сообщил в эфире национального телемарафона начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш.".