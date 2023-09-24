Зеками перевіряли оборону – Євлаш про атаку РФ на Лимано-Куп’янському напрямку

Супротивник 24 вересня вперше після тривалої перерви спробував перевірити українську оборону на Лимано-Куп’янському напрямку, де відбулося одне бойове зіткнення, повідомив в етері національного телемарафону начальник пресслужби Східного угрупування військ ЗСУ Ілля Євлаш.

“Він використав підрозділи “Шторм-Z” поблизу Білогорівки. Зеками вирішив перевірити нашу оборону. Усі вони були знищені. Безуспішно відбулася ця перевірка для них”, – зазначив Євлаш.

За його даними, минулої доби ворог 557 разів застосував артилерію по позиціях українських військових і 17 разів використав авіацію: штурмовики Су-35, Су-25 і вертольоти Ка-52. Також завдав 13 ударів дронами-камікадзе. 76 окупантів було ліквідовано, знищені ворожі БТР, САУ, гармати, один командно-спостережний пункт та кілька автомобілів, якими перевозили особовий склад.

Як розповів Євлаш, РФ продовжує перекидання своїх резервів, зокрема 25-ї армії.