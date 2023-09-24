РФ била з авіації по Харківщині та мінує кордон на Бєлгородщині – Генштаб
Протягом доби на Харківщині армія РФ завдала авіаударів в районах сіл Синьківка, Іванівка та Кислівка Куп’янського району, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 6:00.
Під артилерійським вогнем опинилися понад 70 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.
На Слобожанському напрямку супротивник зберігає військову присутність у прикордонних районах. Проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання українських військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж держкордону в Бєлгородській області.
На Лиманському напрямку Сили оборони успішно відбили ворожі атаки в районі Білогорівки Донецької області.
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Вересня 2023 в 07:15;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом доби на Харківщині армія РФ завдала авіаударів в районах сіл Синьківка, Іванівка та Кислівка Куп’янського району, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 6:00.".