РФ била з авіації по Харківщині та мінує кордон на Бєлгородщині – Генштаб

Протягом доби на Харківщині армія РФ завдала авіаударів в районах сіл Синьківка, Іванівка та Кислівка Куп’янського району, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 6:00.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 70 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

На Слобожанському напрямку супротивник зберігає військову присутність у прикордонних районах. Проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання українських військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж держкордону в Бєлгородській області.

На Лиманському напрямку Сили оборони успішно відбили ворожі атаки в районі Білогорівки Донецької області.