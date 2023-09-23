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Російська авіація завдала ударів поблизу трьох сіл Харківщини – Генштаб ЗСУ

Події 18:58   23.09.2023
Вікторія Яковенко
Російська авіація завдала ударів поблизу трьох сіл Харківщини – Генштаб ЗСУ Фото: Генштаб ЗСУ

Армія РФ протягом доби на Харківщині завдала авіаударів поблизу населених пунктів Синьківка, Іванівка та Кислівка на Куп’янському напрямку, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.

На Куп’янському напрямку ворожих артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, зокрема, Берестове, Масютівка, Кучерівка, Іванівка та Кислівка.

На Слобожанському напрямку противник зберігає військову присутність у прикордонних районах. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 20 населених пунктів, серед них на Харківщині – Уди, Мороховець, Нескучне, Бударки й Тополі.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 23 Вересня 2023 в 18:58;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Армія РФ протягом доби на Харківщині завдала авіаударів поблизу населених пунктів Синьківка, Іванівка та Кислівка на Куп’янському напрямку, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.".