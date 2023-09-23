Російська авіація завдала ударів поблизу трьох сіл Харківщини – Генштаб ЗСУ

Армія РФ протягом доби на Харківщині завдала авіаударів поблизу населених пунктів Синьківка, Іванівка та Кислівка на Куп’янському напрямку, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.

На Куп’янському напрямку ворожих артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, зокрема, Берестове, Масютівка, Кучерівка, Іванівка та Кислівка.

На Слобожанському напрямку противник зберігає військову присутність у прикордонних районах. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 20 населених пунктів, серед них на Харківщині – Уди, Мороховець, Нескучне, Бударки й Тополі.