Російська авіація завдала ударів поблизу трьох сіл Харківщини – Генштаб ЗСУ
Фото: Генштаб ЗСУ
Армія РФ протягом доби на Харківщині завдала авіаударів поблизу населених пунктів Синьківка, Іванівка та Кислівка на Куп’янському напрямку, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.
На Куп’янському напрямку ворожих артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, зокрема, Берестове, Масютівка, Кучерівка, Іванівка та Кислівка.
На Слобожанському напрямку противник зберігає військову присутність у прикордонних районах. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 20 населених пунктів, серед них на Харківщині – Уди, Мороховець, Нескучне, Бударки й Тополі.
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Вересня 2023 в 18:58;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Армія РФ протягом доби на Харківщині завдала авіаударів поблизу населених пунктів Синьківка, Іванівка та Кислівка на Куп’янському напрямку, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.".