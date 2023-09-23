«Це лише локальні операції» – Буданов прокоментував дії РФ під Куп’янськом
Фото: gur.gov.ua
Дії окупантів в районі Куп’янська не можна назвати наступальною операцією, сказав начальник ГУР Міноборони України Кирило Буданов в інтерв’ю the Warzone.
«Про дії Росії у Куп’янську – це лише локальні операції, які не можна назвати кампанією або наступальною операцією. Кілька місяців тому вони досягли певного успіху, але після цього їх зупинили на певних лініях оборони, і з того часу нічого не відбувається», – зазначив Буданов.
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Вересня 2023 в 16:18;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Дії окупантів в районі Куп’янська не можна назвати наступальною операцією, сказав начальник ГУР Міноборони України Кирило Буданов в інтерв’ю the Warzone.".