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«Це лише локальні операції» – Буданов прокоментував дії РФ під Куп’янськом

Суспільство 16:18   23.09.2023
Вікторія Яковенко
«Це лише локальні операції» – Буданов прокоментував дії РФ під Куп’янськом Фото: gur.gov.ua

Дії окупантів в районі Куп’янська не можна назвати наступальною операцією, сказав начальник ГУР Міноборони України Кирило Буданов в інтерв’ю the Warzone.

«Про дії Росії у Куп’янську – це лише локальні операції, які не можна назвати кампанією або наступальною операцією. Кілька місяців тому вони досягли певного успіху, але після цього їх зупинили на певних лініях оборони, і з того часу нічого не відбувається», – зазначив Буданов.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 23 Вересня 2023 в 16:18;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Дії окупантів в районі Куп’янська не можна назвати наступальною операцією, сказав начальник ГУР Міноборони України Кирило Буданов в інтерв’ю the Warzone.".