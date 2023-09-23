«Це лише локальні операції» – Буданов прокоментував дії РФ під Куп’янськом

Дії окупантів в районі Куп’янська не можна назвати наступальною операцією, сказав начальник ГУР Міноборони України Кирило Буданов в інтерв’ю the Warzone.

«Про дії Росії у Куп’янську – це лише локальні операції, які не можна назвати кампанією або наступальною операцією. Кілька місяців тому вони досягли певного успіху, але після цього їх зупинили на певних лініях оборони, і з того часу нічого не відбувається», – зазначив Буданов.