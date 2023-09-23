«Это только локальные операции» — Буданов о действиях РФ под Купянском

Действия оккупантов в районе Купянска нельзя назвать наступательной операцией, сказал начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью the Warzone.

«О действиях России в Купянске – это лишь локальные операции, которые нельзя назвать кампанией или наступательной операцией. Несколько месяцев назад они добились определенного успеха, но после этого их остановили на определенных линиях обороны, и с тех пор ничего не происходит», — отметил Буданов.