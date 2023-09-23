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Российская авиация нанесла удары вблизи трех сел Харьковщины — Генштаб ВСУ

Происшествия 18:58   23.09.2023
Виктория Яковенко
Российская авиация нанесла удары вблизи трех сел Харьковщины — Генштаб ВСУ Фото: Генштаб ВСУ

Армия РФ в течение суток на Харьковщине нанесла авиаудары вблизи населенных пунктов Синьковка, Ивановка и Кисловка на Купянском направлении, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.

На Купянском направлении вражеским артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, в частности, Берестово, Масютовка, Кучеровка, Ивановка и Кисловка.

На Слобожанском направлении противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 20 населенных пунктов, среди них в Харьковской области — Уды, Мороховец, Нескучное, Бударки и Тополи.

Читайте также: «Это только локальные операции» — Буданов о действиях РФ под Купянском

Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 23 сентября 2023 в 18:58;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Армия РФ в течение суток на Харьковщине нанесла авиаудары вблизи населенных пунктов Синьковка, Ивановка и Кисловка на Купянском направлении, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.".