Российская авиация нанесла удары вблизи трех сел Харьковщины — Генштаб ВСУ
Фото: Генштаб ВСУ
Армия РФ в течение суток на Харьковщине нанесла авиаудары вблизи населенных пунктов Синьковка, Ивановка и Кисловка на Купянском направлении, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.
На Купянском направлении вражеским артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, в частности, Берестово, Масютовка, Кучеровка, Ивановка и Кисловка.
На Слобожанском направлении противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 20 населенных пунктов, среди них в Харьковской области — Уды, Мороховец, Нескучное, Бударки и Тополи.
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- • Дата публикации материала: 23 сентября 2023 в 18:58;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Армия РФ в течение суток на Харьковщине нанесла авиаудары вблизи населенных пунктов Синьковка, Ивановка и Кисловка на Купянском направлении, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.".