Российская авиация нанесла удары вблизи трех сел Харьковщины — Генштаб ВСУ

Армия РФ в течение суток на Харьковщине нанесла авиаудары вблизи населенных пунктов Синьковка, Ивановка и Кисловка на Купянском направлении, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.

На Купянском направлении вражеским артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, в частности, Берестово, Масютовка, Кучеровка, Ивановка и Кисловка.

На Слобожанском направлении противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 20 населенных пунктов, среди них в Харьковской области — Уды, Мороховец, Нескучное, Бударки и Тополи.