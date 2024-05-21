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Враг бьет по Харьковщине из артиллерии, минометов и БпЛА: ХОВА о последствиях

Происшествия 13:12   21.05.2024
Виктория Яковенко
Враг бьет по Харьковщине из артиллерии, минометов и БпЛА: ХОВА о последствиях Фото: ХОВА, на фото последствия обстрела поселка Перовское

В ХОВА сообщили о последствиях обстрелов Харьковщины.

По их данным, 21 мая в 04:00 враг обстрелял село Богуславка Изюмского района. Поврежден частный дом, пострадавших нет.

Около 10:00 армия РФ из артиллерии ударила по селу Липцы. Повреждены хозяйственные постройки и дом. Информация о пострадавших уточняется.

20 мая в 21:00 враг ударил из минометов и FPV-дронов по приграничному поселку Перовское. В результате обстрелов уничтожен частный дом, еще один – поврежден. Отсутствует энергоснабжение. Без жертв.

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Фото: ХОВА, на фото последствия обстрела поселка Перовское

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 21 мая 2024 в 13:12;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ХОВА сообщили о последствиях обстрелов Харьковщины.".