Враг бьет по Харьковщине из артиллерии, минометов и БпЛА: ХОВА о последствиях

В ХОВА сообщили о последствиях обстрелов Харьковщины.

По их данным, 21 мая в 04:00 враг обстрелял село Богуславка Изюмского района. Поврежден частный дом, пострадавших нет.

Около 10:00 армия РФ из артиллерии ударила по селу Липцы. Повреждены хозяйственные постройки и дом. Информация о пострадавших уточняется.

20 мая в 21:00 враг ударил из минометов и FPV-дронов по приграничному поселку Перовское. В результате обстрелов уничтожен частный дом, еще один – поврежден. Отсутствует энергоснабжение. Без жертв.