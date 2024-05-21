Враг бьет по Харьковщине из артиллерии, минометов и БпЛА: ХОВА о последствиях
Фото: ХОВА, на фото последствия обстрела поселка Перовское
В ХОВА сообщили о последствиях обстрелов Харьковщины.
По их данным, 21 мая в 04:00 враг обстрелял село Богуславка Изюмского района. Поврежден частный дом, пострадавших нет.
Около 10:00 армия РФ из артиллерии ударила по селу Липцы. Повреждены хозяйственные постройки и дом. Информация о пострадавших уточняется.
20 мая в 21:00 враг ударил из минометов и FPV-дронов по приграничному поселку Перовское. В результате обстрелов уничтожен частный дом, еще один – поврежден. Отсутствует энергоснабжение. Без жертв.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: БПЛА, минометы, обстрел, село, харьковщина, хова;
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- • Дата публикации материала: 21 мая 2024 в 13:12;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ХОВА сообщили о последствиях обстрелов Харьковщины.".