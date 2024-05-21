Live
  • Вт 21.05.2024
  • Харків  +23°С
  • USD 39.67
  • EUR 43.08

Ворог б’є по Харківщині з артилерії, мінометів і дронів: ХОВА про наслідки

Події 13:12   21.05.2024
Вікторія Яковенко
Ворог б’є по Харківщині з артилерії, мінометів і дронів: ХОВА про наслідки Фото: ХОВА, на фото наслідки обстрілу селища Перовське

У ХОВА повідомили про наслідки обстрілів Харківщини.

За їхніми даними, 21 травня о 04:00 ворог обстріляв село Богуславка Ізюмського району. Пошкоджений приватний будинок, постраждалих немає.

Близько 10:00 армія РФ з артилерії вдарила по селу Липці. Пошкоджені господарчі споруди та будинок. Інформація про постраждалих уточнюється.

20 травня о 21:00 ворог вдарив мінометним вогнем і FPV дронами по прикордонному селищу Перовське. В результаті обстрілів знищений приватний будинок, ще один – пошкоджений. Відсутнє енергопостачання. Без жертв.

02

03
Фото: ХОВА, на фото наслідки обстрілу селища Перовське

Читайте також: У Харкові сім постраждалих через нічну та ранкову атаки – Синєгубов

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Воїнам Харківщини платитимуть за участь у спортивних змаганнях – Синєгубов
Воїнам Харківщини платитимуть за участь у спортивних змаганнях – Синєгубов
21.05.2024, 14:25
Терехов повідомив, куди цілили в Харкові вранці росіяни, є постраждалий
Терехов повідомив, куди цілили в Харкові вранці росіяни, є постраждалий
21.05.2024, 07:15
Машовець повідомляє про бої у центрі Вовчанська: РНБО пише, що місто знищене
Машовець повідомляє про бої у центрі Вовчанська: РНБО пише, що місто знищене
21.05.2024, 13:48
Ворог б’є по Харківщині з артилерії, мінометів і дронів: ХОВА про наслідки
Ворог б’є по Харківщині з артилерії, мінометів і дронів: ХОВА про наслідки
21.05.2024, 13:12
Вибух у Харкові – Терехов підтвердив
Вибух у Харкові – Терехов підтвердив
21.05.2024, 06:54
Витоки газу сталися через нічну атаку «шахедів» на Харків (фото)
Витоки газу сталися через нічну атаку «шахедів» на Харків (фото)
21.05.2024, 11:41

Новини за темою:

11:41
Витоки газу сталися через нічну атаку «шахедів» на Харків (фото)
09:03
Обстріли Харківщини за добу: дані Синєгубова та Тимошка
13:14
Атака БпЛА і ракетні удари по Харкову: прокуратура показала наслідки (фото)
11:38
Атака БпЛА, ситуація у Вовчанську та на Куп’янському напрямку: зведення ГШ
23:47
Синєгубов – «приліт» у Холодногірському районі, Терехов – в Основ’янському

Ви читали новину: «Ворог б’є по Харківщині з артилерії, мінометів і дронів: ХОВА про наслідки»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 21 Травня 2024 в 13:12;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ХОВА повідомили про наслідки обстрілів Харківщини.".