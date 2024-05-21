Ворог б’є по Харківщині з артилерії, мінометів і дронів: ХОВА про наслідки

У ХОВА повідомили про наслідки обстрілів Харківщини.

За їхніми даними, 21 травня о 04:00 ворог обстріляв село Богуславка Ізюмського району. Пошкоджений приватний будинок, постраждалих немає.

Близько 10:00 армія РФ з артилерії вдарила по селу Липці. Пошкоджені господарчі споруди та будинок. Інформація про постраждалих уточнюється.

20 травня о 21:00 ворог вдарив мінометним вогнем і FPV дронами по прикордонному селищу Перовське. В результаті обстрілів знищений приватний будинок, ще один – пошкоджений. Відсутнє енергопостачання. Без жертв.