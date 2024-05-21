У Харкові сім постраждалих через нічну та ранкову атаки – Синєгубов
Фото: Олег Синєгубов/телеграм
Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про наслідки “прильотів” у Харкові.
“Внаслідок нічного обстрілу БПЛА по чотирьох локаціях у місті пошкоджено 25 вантажних автомобілів і автобусів, три легкових автомобілі. Також пошкоджені вікна в триповерховій офісній будівлі комунального підприємства. Пошкоджено чотири приватні будинки. Внаслідок ракетного обстрілу транспортного підприємства постраждали дві людини. Усього постраждали семеро людей — гостра реакція на стрес“, — повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
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Нагадаємо, мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що ціллю ранкової атаки росіян став об’єкт транспорту. Начальник ХОВА Олег Синегубов інформував про чотири локації падіння уламків “шахедів”.
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Травня 2024 в 08:44;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про наслідки “прильотів” у Харкові".