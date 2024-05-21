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Уламки “шахедів” – у чотирьох локаціях у Харкові, є постраждалі – Синєгубов

Події 07:45   21.05.2024
Оксана Горун
Уламки “шахедів” – у чотирьох локаціях у Харкові, є постраждалі – Синєгубов Фото: Олег Синєгубов/телеграм

Начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував про наслідки російських ударів у Харкові вночі та вранці.

Ворог всю ніч завдавав ударів по Харкову. Уламки ворожих “шахедів” зафіксовані в чотирьох локаціях“, – повідомив Синєгубов.

За його даними два удари “шахедів” припали по дорожньому покриттю та тротуару в приватному секторі. Також уламок безпілотника пошкодив мікроавтобус, виникла пожежа. Один із БПЛА вдарив у приватний сектор.

удар шахедів по Харкову 21 травня 2024 3
Фото: Олег Синєгубов/телеграм

“О 02:09 внаслідок падіння уламків горіли 2 приватних будинки та гараж. Постраждали 3 людини: 61-річний чоловік, 69-річна та72-річна жінки. В усіх – гостра реакція на стрес”, – поінформував начальник ХОВА.

Вранці через російський удар по об’єкту транспортної інфраструктури постраждав 53-річний цивільний чоловік.

“Огляд місць влучань та ліквідація наслідків тривають”, – доповнив Синєгубов.

удар шахедів по Харкову 21 травня 2024 2
Фото: Олег Синєгубов/телеграм

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Раніше мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що метою ранкової атаки росіян став об’єкт транспорту. У місті призупинили рух поїздів Олексіївською лінією метрополітену. Нагадаємо, повітряну тривогу в Харкові оголосили о 06:43. Близько 06:50  пролунав сильний вибух. Жителі деяких районів міста повідомили про перепади напруги в мережі та відключення електрики.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 21 Травня 2024 в 07:45;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував про наслідки російських ударів у Харкові вночі та вранці".