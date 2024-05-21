Уламки “шахедів” – у чотирьох локаціях у Харкові, є постраждалі – Синєгубов

Начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував про наслідки російських ударів у Харкові вночі та вранці.

“Ворог всю ніч завдавав ударів по Харкову. Уламки ворожих “шахедів” зафіксовані в чотирьох локаціях“, – повідомив Синєгубов.

За його даними два удари “шахедів” припали по дорожньому покриттю та тротуару в приватному секторі. Також уламок безпілотника пошкодив мікроавтобус, виникла пожежа. Один із БПЛА вдарив у приватний сектор.

“О 02:09 внаслідок падіння уламків горіли 2 приватних будинки та гараж. Постраждали 3 людини: 61-річний чоловік, 69-річна та72-річна жінки. В усіх – гостра реакція на стрес”, – поінформував начальник ХОВА.

Вранці через російський удар по об’єкту транспортної інфраструктури постраждав 53-річний цивільний чоловік.

“Огляд місць влучань та ліквідація наслідків тривають”, – доповнив Синєгубов.

Раніше мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що метою ранкової атаки росіян став об’єкт транспорту. У місті призупинили рух поїздів Олексіївською лінією метрополітену. Нагадаємо, повітряну тривогу в Харкові оголосили о 06:43. Близько 06:50 пролунав сильний вибух. Жителі деяких районів міста повідомили про перепади напруги в мережі та відключення електрики.