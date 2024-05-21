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Обломки «шахедов» — в четырех местах в Харькове, есть пострадавшие — Синегубов

Происшествия 07:45   21.05.2024
Оксана Горун
Обломки «шахедов» — в четырех местах в Харькове, есть пострадавшие — Синегубов Фото: Олег Синегубов/telegram

Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал о последствиях российских ударов в Харькове ночью и утром.

«Враг всю ночь наносил удары по Харькову. Обломки вражеских «шахедов» зафиксированы в четырех локациях», — сообщил Синегубов.

По его данным два удара «шахедов» пришлись по дорожному покрытию и тротуару в частном секторе. Также обломок беспилотника повредил микроавтобус, возник пожар. Один из БПЛА ударил по частному сектору.

удар шахедов по Харькову 21 мая 2024 3
Фото: Олег Синегубов/telegram

«О 02:09 в результате падения обломков горели два частных дома и гараж. Пострадали три человека: 61-летний мужчина, 69-летняя и 72-летняя женщина. У всех – острая реакция на стресс», — проинформировал начальник ХОВА.

Утром из-за российского удара по объекту транспортной инфраструктуры пострадал 53-летний гражданский мужчина.

«Осмотр мест попаданий и ликвидация последствий продолжаются», — дополнил Синегубов.

удар шахедов по Харькову 21 мая 2024 2
Фото: Олег Синегубов/telegram

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Ранее мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что целью утренней атаки россиян стал объект транспорта. В городе приостановили движение поездов на Алексеевской линии метрополитена. Напомним, воздушную тревогу в Харькове объявили в 06:43. Около 06:50  раздался сильный взрыв. Жители некоторых районов города сообщили о перепадах напряжения в сети и отключении электричества.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 21 мая 2024 в 07:45;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал о последствиях российских ударов в Харькове ночью и утром".