Взрыв в Харькове — Терехов подтвердил

Около 06:50 в Харькове раздался сильный взрыв, перед этим объявили воздушную тревогу.

«Утро в Харькове начинается со звука взрыва», — прокомментировал мэр Харькова Игорь Терехов.

Информацию о взрыве также подтвердили в ГУ Нацполиции в Харьковской области. Там призвали находиться в укрытиях.

Воздушную тревогу объявили в 06:43. Уже после взрыва Воздушные силы ВСУ проинформировали об угрозе баллистики.