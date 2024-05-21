Взрыв в Харькове — Терехов подтвердил
Около 06:50 в Харькове раздался сильный взрыв, перед этим объявили воздушную тревогу.
«Утро в Харькове начинается со звука взрыва», — прокомментировал мэр Харькова Игорь Терехов.
Информацию о взрыве также подтвердили в ГУ Нацполиции в Харьковской области. Там призвали находиться в укрытиях.
Воздушную тревогу объявили в 06:43. Уже после взрыва Воздушные силы ВСУ проинформировали об угрозе баллистики.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: взрыв, новости Харькова, терехов;
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- • Дата публикации материала: 21 мая 2024 в 06:54;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 06:50 в Харькове раздался сильный взрыв, перед этим объявили воздушную тревогу".