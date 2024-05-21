Вибух у Харкові – Терехов підтвердив
Близько 06:50 у Харкові пролунав сильний вибух, перед цим оголосили повітряну тривогу.
“Ранок у Харкові починається зі звуку вибуху”, – прокоментував мер Харкова Ігор Терехов.
Інформацію про вибух також підтвердили у ГУ Нацполіції у Харківській області. Там закликали перебувати в укриттях.
Повітряну тривогу оголосили о 06:43. Вже після вибуху Повітряні сили ЗСУ поінформували про загрозу балістики.
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Травня 2024 в 06:54;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 06:50 у Харкові пролунав сильний вибух, перед цим оголосили повітряну тривогу".