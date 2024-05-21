Вибух у Харкові – Терехов підтвердив

Близько 06:50 у Харкові пролунав сильний вибух, перед цим оголосили повітряну тривогу.

“Ранок у Харкові починається зі звуку вибуху”, – прокоментував мер Харкова Ігор Терехов.

Інформацію про вибух також підтвердили у ГУ Нацполіції у Харківській області. Там закликали перебувати в укриттях.

Повітряну тривогу оголосили о 06:43. Вже після вибуху Повітряні сили ЗСУ поінформували про загрозу балістики.