Головні новини Харкова 21.05: вибухи, атака “шахедів”, 4 особи постраждали
Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.
06:42
Вночі Харків атакували “шахеди”: чотири особи постраждали, на місці влучань виникли пожежі
Про появу “шахедів” у небі над Україною Повітряні сили ЗСУ інформували з вечора 20 травня. Спочатку безпілотники рухалися на півдні та в центрі країни. О 1:40 командування ПС ЗСУ повідомило: група БПЛА із Дніпропетровської області рухається північним курсом. О 02:02 начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник попередив: ворожий безпілотник над Харковом.
Близько 02:10 та 02:15 у місті пролунали вибухи. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що місто атакують “шахеди”.
“Внаслідок ворожої атаки шахедами Харкова є кілька постраждалих приватних будинків”, – поінформував Терехов.
Пізніше він уточнив: відомо про трьох постраждалих, усім надали медичну допомогу. На місці працюють усі служби та волонтери.
“Є попередня інформація про удар “шахедом” по одному з найулюбленіших місць відпочинку городян”, – додав мер.
За даними начальника ХОВА Олега Синєгубова, постраждали чотири особи. У всіх – гостра реакція на стрес. Медичну допомогу їм надали на місці.
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Травня 2024 в 06:43;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”".