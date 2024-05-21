Головні новини Харкова 21.05: вибухи, атака “шахедів”, 4 особи постраждали

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06:42

Вночі Харків атакували “шахеди”: чотири особи постраждали, на місці влучань виникли пожежі

Про появу “шахедів” у небі над Україною Повітряні сили ЗСУ інформували з вечора 20 травня. Спочатку безпілотники рухалися на півдні та в центрі країни. О 1:40 командування ПС ЗСУ повідомило: група БПЛА із Дніпропетровської області рухається північним курсом. О 02:02 начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник попередив: ворожий безпілотник над Харковом.

Близько 02:10 та 02:15 у місті пролунали вибухи. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що місто атакують “шахеди”.

“Внаслідок ворожої атаки шахедами Харкова є кілька постраждалих приватних будинків”, – поінформував Терехов.

Пізніше він уточнив: відомо про трьох постраждалих, усім надали медичну допомогу. На місці працюють усі служби та волонтери.

“Є попередня інформація про удар “шахедом” по одному з найулюбленіших місць відпочинку городян”, – додав мер.

За даними начальника ХОВА Олега Синєгубова, постраждали чотири особи. У всіх – гостра реакція на стрес. Медичну допомогу їм надали на місці.