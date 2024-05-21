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Головні новини Харкова 21.05: вибухи, атака “шахедів”, 4 особи постраждали

Події 06:43   21.05.2024
Оксана Горун
Головні новини Харкова 21.05: вибухи, атака “шахедів”, 4 особи постраждали Фото: Генштаб ЗСУ

Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.

06:42

Вночі Харків атакували “шахеди”: чотири особи постраждали, на місці влучань виникли пожежі

Про появу “шахедів” у небі над Україною Повітряні сили ЗСУ інформували з вечора 20 травня. Спочатку безпілотники рухалися на півдні та в центрі країни. О 1:40 командування ПС ЗСУ повідомило: група БПЛА із Дніпропетровської області рухається північним курсом. О 02:02 начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник попередив: ворожий безпілотник над Харковом.

Близько 02:10 та 02:15 у місті пролунали вибухи. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що місто атакують “шахеди”.

“Внаслідок ворожої атаки шахедами Харкова є кілька постраждалих приватних будинків”, – поінформував Терехов.

Пізніше він уточнив: відомо про трьох постраждалих, усім надали медичну допомогу. На місці працюють усі служби та волонтери.

“Є попередня інформація про удар “шахедом” по одному з найулюбленіших місць відпочинку городян”, – додав мер.

За даними начальника ХОВА Олега Синєгубова, постраждали чотири особи. У всіх – гостра реакція на стрес. Медичну допомогу їм надали на місці.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 21 Травня 2024 в 06:43;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”".