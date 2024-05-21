Генштаб: шість атак відбили в напрямку Липців, штурми біля Вовчанська тривають
Шість спроб військ РФ просунутися до Липців, а також штурм у напрямку Плетенівка-Вовчанськ відбили з початку доби українські воїни, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 22:00.
Загалом на Харківському напрямку російські загарбники десять разів намагалися витіснити оборонців із позицій. Напруженою залишається ситуація в районі Стариці, де відбито одну атаку з напрямку Нової Таволжанки (РФ). Ще дві атаки з Бугруватки тривають. Українські захисники контратакують та вживають заходів для посилення стійкості оборони.
На Куп’янському напрямку кількість атак ворога зросла до 12. Тривають бойові зіткнення в районах населених пунктів Синьківка, Іванівка та Новоєгорівка. На напрямку Берестового оборонці відбили два штурми. Ситуація контрольована, проводяться заходи щодо стабілізації обстановки.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: вовчанськ, генштаб, липцы, Харків, Харьковское направление;
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Травня 2024 в 23:04;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Шість спроб військ РФ просунутися до Липців, а також штурм у напрямку Плетенівка-Вовчанськ відбили з початку доби українські воїни, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 22:00".