Тривають бої біля Вовчанська та Стариці – Генштаб ЗСУ по Харківщині на 20:00
12 бойових зіткнень відбулося з початку доби на Харківському напрямку, тривають бої в районах Вовчанська та Стариці, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 20:00.
Також авіація РФ скидала керовані авіабомби на Вовчанськ, Липці й одразу три – на Білий Колодязь.
Ситуація залишається під контролем українських підрозділів, вони завдають ворогові вогневого ураження. Загальні втрати супротивника на цьому напрямку за сьогодні – 71 особа та 14 одиниць озброєння і техніки. Зокрема пошкоджено РСЗВ БМ-21 «Град».
На Куп’янському напрямку окупанти атакували дев’ять разів. Тривають бойові зіткнення в районах населених пунктів Синьківка та Іванівка.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: бои, вовчанськ, генштаб, Старица, Харьковское направление;
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Травня 2024 в 21:19;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "12 бойових зіткнень відбулося з початку доби на Харківському напрямку, тривають бої в районах Вовчанська та Стариці, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 20:00".