Тривають бої біля Вовчанська та Стариці – Генштаб ЗСУ по Харківщині на 20:00

12 бойових зіткнень відбулося з початку доби на Харківському напрямку, тривають бої в районах Вовчанська та Стариці, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 20:00.

Також авіація РФ скидала керовані авіабомби на Вовчанськ, Липці й одразу три – на Білий Колодязь.

Ситуація залишається під контролем українських підрозділів, вони завдають ворогові вогневого ураження. Загальні втрати супротивника на цьому напрямку за сьогодні – 71 особа та 14 одиниць озброєння і техніки. Зокрема пошкоджено РСЗВ БМ-21 «Град».

На Куп’янському напрямку окупанти атакували дев’ять разів. Тривають бойові зіткнення в районах населених пунктів Синьківка та Іванівка.