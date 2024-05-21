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Тривають бої біля Вовчанська та Стариці – Генштаб ЗСУ по Харківщині на 20:00

Події 21:19   21.05.2024
Олена Нагорна
Тривають бої біля Вовчанська та Стариці – Генштаб ЗСУ по Харківщині на 20:00

12 бойових зіткнень відбулося з початку доби на Харківському напрямку, тривають бої в районах Вовчанська та Стариці, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 20:00.

Також авіація РФ скидала керовані авіабомби на Вовчанськ, Липці й одразу три – на Білий Колодязь.

Ситуація залишається під контролем українських підрозділів, вони завдають ворогові вогневого ураження. Загальні втрати супротивника на цьому напрямку за сьогодні – 71 особа та 14 одиниць озброєння і техніки. Зокрема пошкоджено РСЗВ БМ-21 «Град».

На Куп’янському напрямку окупанти атакували дев’ять разів. Тривають бойові зіткнення в районах населених пунктів Синьківка та Іванівка.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 21 Травня 2024 в 21:19;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "12 бойових зіткнень відбулося з початку доби на Харківському напрямку, тривають бої в районах Вовчанська та Стариці, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 20:00".