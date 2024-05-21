На півночі від Харкова ситуацію вдалося стабілізувати – речник ОСУВ «Хортиця»

Українським захисникам вдалося стабілізувати ситуацію на напрямку Стрілеча-Глибоке, ворожих штурмів там значно поменшало, водночас сьогодні дещо активізувались бойові дії на півночі Вовчанська і в районі Стариці, розповів в етері нацмарафону речник ОСУВ «Хортиця» ЗСУ Назар Волошин.

Він зазначив, що ворог не полишає спроб прорвати оборону біля Липців, Вовчанська та Стариці, поєднуючи штурми з авіаударами.

“Українські захисники встають на заваді ворогу, намагаються не дати противнику вклинитися вглиб оборони… Наші підрозділи продовжують виконувати бойові завдання в межах міської забудови Вовчанська, в північній його частині, знищують ворога, здійснюють зачистку та тримають окупантів під вогневим контролем, здійснюють заходи щодо посилення оборонних позицій та покращення тактичного положення наших військ”, – розповів Волошин.