Live
  • Вт 21.05.2024
  • Харків  +23°С
  • USD 39.67
  • EUR 43.08

ЗСУ намагаються витіснити окупантів у напрямку Глибокого під Харковом

Події 11:41   21.05.2024
Оксана Горун
ЗСУ намагаються витіснити окупантів у напрямку Глибокого під Харковом Ілюстрація: мапа DeepState

Речник ОСУВ “Хортиця” ЗСУ Назар Волошин в етері нацмарафону повідомив про події на фронті під Харковом та в районі Вовчанська.

Ворог не припиняє своїх спроб зосереджувати зусилля на напрямку Стрілеча – Липці та на захопленні міста Вовчанськ із подальшим виходом до Білого Колодязя та розгортанням наступу в тили наших військ. З цією метою поблизу кордону противником було створено та значно посилено оперативно-тактичне угрупування військ “Сєвєр”… Однак наші Сили оборони тримаються, намагаються витіснити окупаційні війська в напрямку населеного пункту Глибоке та в районі Вовчанська, в якому ворог мав наміри закріпитися у житловій забудові. Однак наші захисники роблять усе можливе та не дають йому змоги це зробити“, – повідомив Волошин.

За його словами, зараз Силам оборони на Харківському напрямку вдалося стабілізувати ситуацію, в тому числі – й у Вовчанську.

Читайте також: Атаку за напрямком на Липці відбивають на Харківщині — Генштаб

Ворог, звісно, не полишає спроб прорвати оборону наших підрозділів біля Липців, Вовчанська, Стариці. Наземні штурми загарбники поєднують з авіаційними ударами. Окупанти застосовують авіацію для нанесення ракетно-бомбових ударів по Харкову та інших населених пунктах області. За вчора були “прильоти” й по Липцях, і по Харкову зокрема. На цьому напрямку за минулий тиждень ворог здійснив 82 атаки. І на ранок на сьогодні вже відбулося п’ять бойових зіткнень якраз на тому напрямку. Кількість бойових зіткнень у порівнянні з минулою добою знизилася майже удвічі”, – констатував речник ОСУВ “Хортиця”.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Спорт у Харкові: хто не евакуювався, тренується ризикуючи
Спорт у Харкові: хто не евакуювався, тренується ризикуючи
21.05.2024, 12:33
У Харкові через обстріл відключали світло: Міненерго заявило, що всіх заживили
У Харкові через обстріл відключали світло: Міненерго заявило, що всіх заживили
21.05.2024, 12:17
Терехов повідомив, куди цілили в Харкові вранці росіяни, є постраждалий
Терехов повідомив, куди цілили в Харкові вранці росіяни, є постраждалий
21.05.2024, 07:15
Витоки газу сталися через нічну атаку «шахедів» на Харків (фото)
Витоки газу сталися через нічну атаку «шахедів» на Харків (фото)
21.05.2024, 11:41
ЗСУ намагаються витіснити окупантів у напрямку Глибокого під Харковом
ЗСУ намагаються витіснити окупантів у напрямку Глибокого під Харковом
21.05.2024, 11:41
Горіли будинки, розбито автопідприємство: наслідки ударів по Харкову (відео)
Горіли будинки, розбито автопідприємство: наслідки ударів по Харкову (відео)
21.05.2024, 10:59

Новини за темою:

11:18
Атаку за напрямком на Липці відбивають на Харківщині – Генштаб
09:52
Як на Харківщині знищили російську “буханку” з боєкомплектом (відео)
09:36
Росіяни намагалися з’ясувати, чи зможуть частково оточити Харків – Economist
08:05
Російські війська просунулися у Вовчанську, біля Липців – ні – ISW
07:08
Генштаб: кількість бойових зіткнень на півночі Харківщини знизилася вдвічі

Ви читали новину: «ЗСУ намагаються витіснити окупантів у напрямку Глибокого під Харковом»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 21 Травня 2024 в 11:41;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Речник ОСУВ “Хортиця” ЗСУ Назар Волошин в етері нацмарафону повідомив про події на фронті під Харковом та в районі Вовчанська".