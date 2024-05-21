ЗСУ намагаються витіснити окупантів у напрямку Глибокого під Харковом
Речник ОСУВ “Хортиця” ЗСУ Назар Волошин в етері нацмарафону повідомив про події на фронті під Харковом та в районі Вовчанська.
“Ворог не припиняє своїх спроб зосереджувати зусилля на напрямку Стрілеча – Липці та на захопленні міста Вовчанськ із подальшим виходом до Білого Колодязя та розгортанням наступу в тили наших військ. З цією метою поблизу кордону противником було створено та значно посилено оперативно-тактичне угрупування військ “Сєвєр”… Однак наші Сили оборони тримаються, намагаються витіснити окупаційні війська в напрямку населеного пункту Глибоке та в районі Вовчанська, в якому ворог мав наміри закріпитися у житловій забудові. Однак наші захисники роблять усе можливе та не дають йому змоги це зробити“, – повідомив Волошин.
За його словами, зараз Силам оборони на Харківському напрямку вдалося стабілізувати ситуацію, в тому числі – й у Вовчанську.
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“Ворог, звісно, не полишає спроб прорвати оборону наших підрозділів біля Липців, Вовчанська, Стариці. Наземні штурми загарбники поєднують з авіаційними ударами. Окупанти застосовують авіацію для нанесення ракетно-бомбових ударів по Харкову та інших населених пунктах області. За вчора були “прильоти” й по Липцях, і по Харкову зокрема. На цьому напрямку за минулий тиждень ворог здійснив 82 атаки. І на ранок на сьогодні вже відбулося п’ять бойових зіткнень якраз на тому напрямку. Кількість бойових зіткнень у порівнянні з минулою добою знизилася майже удвічі”, – констатував речник ОСУВ “Хортиця”.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: війна, вовчанськ, волошин, глубокое, липцы, наступ, новини Харкова, Харьковское направление, хортица;
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Травня 2024 в 11:41;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Речник ОСУВ “Хортиця” ЗСУ Назар Волошин в етері нацмарафону повідомив про події на фронті під Харковом та в районі Вовчанська".