ЗСУ намагаються витіснити окупантів у напрямку Глибокого під Харковом

Речник ОСУВ “Хортиця” ЗСУ Назар Волошин в етері нацмарафону повідомив про події на фронті під Харковом та в районі Вовчанська.

“Ворог не припиняє своїх спроб зосереджувати зусилля на напрямку Стрілеча – Липці та на захопленні міста Вовчанськ із подальшим виходом до Білого Колодязя та розгортанням наступу в тили наших військ. З цією метою поблизу кордону противником було створено та значно посилено оперативно-тактичне угрупування військ “Сєвєр”… Однак наші Сили оборони тримаються, намагаються витіснити окупаційні війська в напрямку населеного пункту Глибоке та в районі Вовчанська, в якому ворог мав наміри закріпитися у житловій забудові. Однак наші захисники роблять усе можливе та не дають йому змоги це зробити“, – повідомив Волошин.

За його словами, зараз Силам оборони на Харківському напрямку вдалося стабілізувати ситуацію, в тому числі – й у Вовчанську.

“Ворог, звісно, не полишає спроб прорвати оборону наших підрозділів біля Липців, Вовчанська, Стариці. Наземні штурми загарбники поєднують з авіаційними ударами. Окупанти застосовують авіацію для нанесення ракетно-бомбових ударів по Харкову та інших населених пунктах області. За вчора були “прильоти” й по Липцях, і по Харкову зокрема. На цьому напрямку за минулий тиждень ворог здійснив 82 атаки. І на ранок на сьогодні вже відбулося п’ять бойових зіткнень якраз на тому напрямку. Кількість бойових зіткнень у порівнянні з минулою добою знизилася майже удвічі”, – констатував речник ОСУВ “Хортиця”.