ВСУ пытаются вытеснить оккупантов в направлении Глубокого под Харьковом

Спикер ОСГВ «Хортица» ВСУ Назар Волошин в эфире нацмарафона сообщил о событиях на фронте под Харьковом и в районе Волчанска.

«Враг не прекращает своих попыток сосредоточить усилия на направлении Стрелечья – Липцы и на захвате города Волчанск с последующим выходом на Белый Колодец и развертыванием наступления в тылы наших войск. С этой целью вблизи границы противником была создана и значительно усилена оперативно-тактическая группировка войск «Север»… Однако наши Силы обороны держатся, пытаются вытеснить оккупационные войска в направлении населенного пункта Глубокое и в районе Волчанска, в котором враг намеревался закрепиться в жилой застройке. Однако наши защитники делают все возможное и не позволяют ему это сделать», — сообщил Волошин.

По его словам сейчас Силам обороны на Харьковском направлении удалось стабилизировать ситуацию, в том числе — и в Волчанске.

«Враг, конечно, не оставляет попыток прорвать оборону наших подразделений возле Липцев, Волчанска, Старицы. Наземные штурмы захватчики совмещают с авиационными ударами. Оккупанты применяют авиацию для нанесения ракетно-бомбовых ударов по Харькову и другим населенным пунктам области. Вчера были «прилеты» и по Липцам, и по Харькову в частности.

На этом направлении за прошедшую неделю враг совершил 82 атаки. И к утру на сегодня уже произошло пять боевых столкновений как раз на том направлении. Количество боевых столкновений по сравнению с прошлыми сутками снизилось почти вдвое», — констатировал спикер ОСГВ «Хортица».