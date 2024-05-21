ВСУ пытаются вытеснить оккупантов в направлении Глубокого под Харьковом
Спикер ОСГВ «Хортица» ВСУ Назар Волошин в эфире нацмарафона сообщил о событиях на фронте под Харьковом и в районе Волчанска.
«Враг не прекращает своих попыток сосредоточить усилия на направлении Стрелечья – Липцы и на захвате города Волчанск с последующим выходом на Белый Колодец и развертыванием наступления в тылы наших войск. С этой целью вблизи границы противником была создана и значительно усилена оперативно-тактическая группировка войск «Север»… Однако наши Силы обороны держатся, пытаются вытеснить оккупационные войска в направлении населенного пункта Глубокое и в районе Волчанска, в котором враг намеревался закрепиться в жилой застройке. Однако наши защитники делают все возможное и не позволяют ему это сделать», — сообщил Волошин.
По его словам сейчас Силам обороны на Харьковском направлении удалось стабилизировать ситуацию, в том числе — и в Волчанске.
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«Враг, конечно, не оставляет попыток прорвать оборону наших подразделений возле Липцев, Волчанска, Старицы. Наземные штурмы захватчики совмещают с авиационными ударами. Оккупанты применяют авиацию для нанесения ракетно-бомбовых ударов по Харькову и другим населенным пунктам области. Вчера были «прилеты» и по Липцам, и по Харькову в частности.
На этом направлении за прошедшую неделю враг совершил 82 атаки. И к утру на сегодня уже произошло пять боевых столкновений как раз на том направлении. Количество боевых столкновений по сравнению с прошлыми сутками снизилось почти вдвое», — констатировал спикер ОСГВ «Хортица».
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- • Дата публикации материала: 21 мая 2024 в 11:41;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Спикер ОСГВ «Хортица» ВСУ Назар Волошин в эфире нацмарафона сообщил о событиях на фронте под Харьковом и в районе Волчанска".