Атаку по направлению на Липцы отбивают на Харьковщине — Генштаб

Генштаб ВСУ опубликовал сводку о событиях на фронте по состоянию на 10:30 21 мая. На Харьковщине армия РФ атакует в направлении села Липцы.

«На Харьковском направлении Силы обороны отбивают атаку противника по направлению к населенному пункту Липцы. Ситуация контролируемая, потери позиций не допущены», — сообщил Генштаб.

По уточненным данным, за минувшие сутки общие потери россиян на этом направлении составили 263 человека, 52 единицы техники и более двух десятков блиндажей.

«Наши воины уничтожили четыре боевых бронированных машин, три артсистемы, пять единиц автомобильной и спецтехники и 12 БпЛА. Кроме того, повреждена одна боевая бронированная машина, семь артиллерийских систем, одно средство ПВО и 14 автомобилей», — перечислили в Генштабе.

Там также проинформировали о четырех боевых столкновениях с начала суток на Купянском направлении.

«Наши защитники успешно отразили атаку российских захватчиков в направлении Ивановки. В районах Синьковки и Берестового бои продолжаются», — отметили в ГШ.