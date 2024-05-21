Атаку по направлению на Липцы отбивают на Харьковщине — Генштаб
Генштаб ВСУ опубликовал сводку о событиях на фронте по состоянию на 10:30 21 мая. На Харьковщине армия РФ атакует в направлении села Липцы.
«На Харьковском направлении Силы обороны отбивают атаку противника по направлению к населенному пункту Липцы. Ситуация контролируемая, потери позиций не допущены», — сообщил Генштаб.
По уточненным данным, за минувшие сутки общие потери россиян на этом направлении составили 263 человека, 52 единицы техники и более двух десятков блиндажей.
«Наши воины уничтожили четыре боевых бронированных машин, три артсистемы, пять единиц автомобильной и спецтехники и 12 БпЛА. Кроме того, повреждена одна боевая бронированная машина, семь артиллерийских систем, одно средство ПВО и 14 автомобилей», — перечислили в Генштабе.
Там также проинформировали о четырех боевых столкновениях с начала суток на Купянском направлении.
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«Наши защитники успешно отразили атаку российских захватчиков в направлении Ивановки. В районах Синьковки и Берестового бои продолжаются», — отметили в ГШ.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: война, генштаб, липцы, наступ, наступление, Харьковское направление;
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- • Дата публикации материала: 21 мая 2024 в 11:18;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ опубликовал сводку о событиях на фронте по состоянию на 10:30 21 мая. На Харьковщине армия РФ атакует в направлении села Липцы".