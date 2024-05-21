Атаку за напрямком на Липці відбивають на Харківщині – Генштаб

Генштаб ЗСУ опублікував зведення про події на фронті станом на 10:30 21 травня. На Харківщині армія РФ атакує в напрямку села Липці.

“На Харківському напрямку Сили оборони відбивають атаку противника у напрямку населеного пункту Липці. Ситуація контрольована, втрат позицій не допущено”, – повідомив Генштаб.

За уточненими даними, за минулу добу загальні втрати росіян на цьому напрямку склали 263 особи, 52 одиниці техніки та понад два десятки бліндажів.

“Наші воїни знищили чотири бойові броньовані машини, три артсистеми, п’ять одиниць автомобільної та спецтехніки і 12 БпЛА. Крім того, пошкоджено одну бойову броньовану машину, сім артилерійських систем, один засіб ППО та 14 автомобілів”, — перелічили в Генштабі.

Там також поінформували про чотири бойові зіткнення із початку доби на Куп’янському напрямку.

“Наші захисники успішно відбили атаку російських загарбників у напрямку Іванівки. В районах Синьківки та Берестового бої продовжуються”, – зазначили в ГШ.