Росіяни намагалися з’ясувати, чи зможуть частково оточити Харків – Economist

Британське видання “The Economist” повідомило про плани РФ на Харківщині, якими з журналістами поділилися їхні джерела. За даними ЗМІ, окупантів цікавив все ж таки Харків, а не буферна зона.

“Ще зарано говорити напевно про кінцеві цілі російської операції. Також 17 травня Путін заявив, що його єдиним наміром було створити буферну зону між Україною та прикордонним містом Бєлгородом, наполягаючи на тому, що “немає жодного плану” загрожувати самому Харкову. Але це, можливо, відображає реалії поля бою, що розвиваються, а не наміри. Отримані військові плани, подробицями яких поділилися з “The Economist”, дозволяють припустити, що росіяни намагалися з’ясувати, чи зможуть вони частково оточити Харків і чинити тиск на українські формування на схід від Печенізького водосховища”, – пише “The Economist”.

При цьому дані британських журналістів збігаються з нещодавньою заявою Головкома ЗСУ Олександра Сирського: російський наступ почався раніше, ніж планувалося. За інформацією “The Economist”, операцію “намічали” на 15-16 травня та перенесли з невідомих причин. Водночас Сирський інформував про ці причини: ворог помітив переміщення до Харківської області українських військ.

“Наступ на західному напрямку (на півночі від Харкова – Ред.) протягом 72 годин був спрямований на те, щоб вивести російські війська в межі артилерійської досяжності міста Харкова біля села Борщова. Їх зупинило швидко перекинуте угруповання елітної 92-ї бригади, яке відкинуло їх на цілих 10 км від початкової цілі. Але до цього моменту йшлося про погані оборонні укріплення України, про те, як 125-та бригада, яка мала відбити атаку, фактично втекла з позицій, перебуваючи під тиском, і про серйозні українські втрати”, – повідомив “The Economist”.

Про проблеми з укріпленнями поінформували британських журналістів і українські військові, які захищають Вовчанськ. Там прорив росіян частково вдався, оскільки вони пройшли “через територію, яка повинна була бути підготовлена ​​з мінними полями та серйозними інженерними укріпленнями, але цього не було зроблено”.

“Багато солдатів у Харкові незадоволені тим, що Росія змогла просунутися так далеко й так швидко. Деякі з них критикують затримки у наданні західної допомоги, що, на їхню думку, сприяло російській агресії та послабило оборону України. Інші підозрюють, що некомпетентність чи навіть зрада відіграли важливішу роль. Також циркулюють теорії змови про те, що політики в Києві чи Вашингтоні можуть “продати Харків” напередодні потворної мирної угоди. Офіційні українські версії, що малюють райдужну картину, не допомагають заспокоїти нерви”, – констатує “The Economist”.

При цьому видання зазначає: темпи російського наступу на Харківщині сповільнилися. А за наявності близько 48 тисяч військовослужбовців РФ не має сил для великого нападу на Харків, друге за величиною місто України. Однак росіяни ще можуть спробувати відкрити нові фронти в інших частинах прикордоння.