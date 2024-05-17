РФ розширила зону бойових дій, попереду важкі бої – Сирський на Харківщині
Армія РФ розпочала свій наступ на Харківщині значно раніше запланованого терміну, коли помітила перекидання українських військ, повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, який наразі кілька днів поспіль працює в регіоні.
Він відзначив, що ворогу не вдалось прорвати українську оборону.
«Противник розширив зону активних бойових дій майже на 70 кілометрів, таким чином намагаючись примусити нас задіяти додаткову кількість бригад зі складу резерву. Основні зусилля ворог зосередив на напрямку Стрілеча – Липці та на захоплені Вовчанська, з подальшим виходом до Білого Колодязя і розгортанням наступу в тил наших військ. Із цією метою противником було створено і значно посилено оперативно-тактичне угруповання військ противника Сєвєр, до складу якого увійшли бойові частини 6 армії, 11 та 44 армійських корпусів», – пише Сирський.
Він також відзначив, що попереду будуть важкі бої і ворог до цього готується.
«За таких обставин ми повинні не допустити подальшого просування ворожих військ стійким утриманням займаних рубежів та позицій, ударами авіації, ракетних систем, вогнем артилерії і танків нанести йому максимальних втрат, а також створити умови для розгрому діями мобільних штурмових груп та підрозділів атаками у фланг і тил із різних напрямків. Звичайно, ми повинні максимально ефективно використовувати нашу перевагу в ударних БпЛА в поєднанні з використанням засобів РЕБ та влучним вогнем артилерії», – зазначив Головком.
Сирський також повідомив, що займався на Харківщині перегрупування військ та спрощенням системи забезпечення. Він також об’їхав та перевірив всі частини, які готуються до оборони на Сумському напрямку.
Головком подякував жителям Харкова та області за допомогу Силам оборони, відвагу та стійкість.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: боевые, вовчанськ, действия, ЗСУ, рф, сырский, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Травня 2024 в 12:12;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Армія РФ розпочала свій наступ на Харківщині значно раніше запланованого терміну, коли помітила перекидання українських військ, повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, який наразі кілька днів поспіль працює в регіоні.".