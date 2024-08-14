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Війська РФ готуються до наступальних дій на Харківщині: де саме

Суспільство 11:53   14.08.2024
Вікторія Яковенко
Війська РФ готуються до наступальних дій на Харківщині: де саме Фото: ОТУВ “Харків”

В ОТУВ «Харків» поінформували про ситуацію на Харківському напрямку.

«В районі населеного пункту Тихе відмічено підготовку підрозділів 83-ї окремої десантно-штурмової бригади до проведення наступальних дій. В районі населеного пункту Глибоке противник здійснює переміщення особового складу, проводить евакуаційні заходи та заходи логістичного забезпечення. У районі населених пунктів Стариця, Бугруватка, Огірцеве ворог проводить внутрішню ротацію бойових змін, здійснює накопичення особового складу на передових позиціях», – зазначили захисники.

У Вовчанську окупанти продовжують вести повітряну розвідку. Зазначається, що у центрі міста противник провів перегрупування штурмових груп 153-го танкового полку та 4-ї добровольчої штурмової бригади з метою продовження штурмових дій.

«Втрати ворога (безповоротні та санітарні) за минулу добу склали 141 особу. Також на нашому напрямку ворог втратив знищеними та пошкодженими 56 одиниць озброєння та військової техніки, зокрема: 10 танків, 6 ББМ, 5 артсистем, 1 протитанковий засіб, 10 авто, 3 одиниці спеціальної техніки, 21 БпЛА», – додали в ОТУВ «Харків».

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 14 Серпня 2024 в 11:53;

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