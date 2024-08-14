Войска РФ готовятся к наступательным действиям на Харьковщине: где именно
В ОТГВ «Харьков» проинформировали о ситуации на Харьковском направлении.
«В районе населенного пункта Тихое отмечена подготовка подразделений 83-й отдельной десантно-штурмовой бригады к проведению наступательных действий. В районе населённого пункта Глубокое противник осуществляет перемещение личного состава, проводит эвакуационные мероприятия и мероприятия логистического обеспечения. В районе населенных пунктов Старица, Бугруватка, Огурцово враг проводит внутреннюю ротацию боевых изменений, проводит накопление личного состава на передовых позициях», — отметили защитники.
В Волчанске оккупанты продолжают вести воздушную разведку. В центре города противник провел перегруппировку штурмовых групп 153-го танкового полка и 4-й добровольческой штурмовой бригады с целью продолжения штурмовых действий.
«Потери врага (безвозвратные и санитарные) за прошедшие сутки составили 141 человек. Также на нашем направлении враг потерял уничтоженными и поврежденными 56 единиц вооружения и военной техники, в том числе: 10 танков, 6 ББМ, 5 артсистем, 1 противотанковое средство, 10 авто, 3 единицы специальной техники, 21 БпЛА», — добавили в ОТУВ «Харьков».
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: волчанск, действия, наступательные, ОТГВ "Харьков", противник, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 14 августа 2024 в 11:53;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ОТГВ «Харьков» проинформировали о ситуации на Харьковском направлении.".