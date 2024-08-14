В Волчанске враг перегруппировывается из-за перебрасывания сил на Курщину
На Волчанском направлении армия РФ производит перегруппировку. Военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко во время трансляции на Oboz.ua объяснил, почему это происходит.
«Это и не удивительно, потому что из самих составов группы войск «Север», из Белгородской части, некоторые подразделения были выведены в Курскую область. Следовательно, им нужно перегруппироваться, хотя бы, чтобы перераспределять сейчас ресурс. Но эта перегруппировка еще означает, что они готовятся к следующей волне наступательных действий в Волчанске, скорее всего, чтобы опять же акцентировать внимание на интенсификации боевых действий в городских условиях. У них сейчас каких-либо критических изменений, качественных в их пользу, не происходит. И у меня есть сомнения, что они вообще состоятся», – отметил Коваленко.
На Липцевском направлении, по словам Коваленко, существенных изменений нет. Однако есть предпосылки, что «в районе Глубокого в ближайшее время может измениться ситуация не в пользу оккупантов».
«По Лимано-Купянской оси было продвижение у россиян, но это ожидаемое продвижение в районе Песчаного. Но общая ситуация по огромной линии боестолкновения Лимано-Купянска, она не меняется за последнее время. Особенно с учетом того, что сейчас оккупанты вынуждены будут передавать из состава группы войск «Запад» и группы войск «Центр» подразделения на усиление Курской области, то, я не думаю, что у них будет потенциал для каких-то сдержанных и очень неожиданных движений», – добавил Коваленко.
Видео: Oboz.ua
Читайте также: Какие войска перебросила РФ с Харьковщины на Курщину: анализ ISW
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: войска, волчанск, ворог, враг, коваленко, Курщина, перегруппировывается, рф;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «В Волчанске враг перегруппировывается из-за перебрасывания сил на Курщину»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 14 августа 2024 в 09:25;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Волчанском направлении армия РФ производит перегруппировку. Военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко во время трансляции на Oboz.ua объяснил, почему это происходит.".