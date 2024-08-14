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В Волчанске враг перегруппировывается из-за перебрасывания сил на Курщину

Общество 09:25   14.08.2024
Виктория Яковенко
В Волчанске враг перегруппировывается из-за перебрасывания сил на Курщину скриншот

На Волчанском направлении армия РФ производит перегруппировку. Военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко во время трансляции на Oboz.ua объяснил, почему это происходит.

«Это и не удивительно, потому что из самих составов группы войск «Север», из Белгородской части, некоторые подразделения были выведены в Курскую область. Следовательно, им нужно перегруппироваться, хотя бы, чтобы перераспределять сейчас ресурс. Но эта перегруппировка еще означает, что они готовятся к следующей волне наступательных действий в Волчанске, скорее всего, чтобы опять же акцентировать внимание на интенсификации боевых действий в городских условиях. У них сейчас каких-либо критических изменений, качественных в их пользу, не происходит. И у меня есть сомнения, что они вообще состоятся», – отметил Коваленко.

На Липцевском направлении, по словам Коваленко, существенных изменений нет. Однако есть предпосылки, что «в районе Глубокого в ближайшее время может измениться ситуация не в пользу оккупантов».

«По Лимано-Купянской оси было продвижение у россиян, но это ожидаемое продвижение в районе Песчаного. Но общая ситуация по огромной линии боестолкновения Лимано-Купянска, она не меняется за последнее время. Особенно с учетом того, что сейчас оккупанты вынуждены будут передавать из состава группы войск «Запад» и группы войск «Центр» подразделения на усиление Курской области, то, я не думаю, что у них будет потенциал для каких-то сдержанных и очень неожиданных движений», – добавил Коваленко.

Видео: Oboz.ua

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 14 августа 2024 в 09:25;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Волчанском направлении армия РФ производит перегруппировку. Военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко во время трансляции на Oboz.ua объяснил, почему это происходит.".