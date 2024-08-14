В районі Вовчанська ворог перегруповується через перекидання сил на Курщину

На Вовчанському напрямку армія РФ проводить перегрупування. Військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко під час трансляції на Oboz.ua пояснив, чому це відбувається.

«Це і не дивно, тому що з самих складів групи військ «Північ», з Бєлгородської частини, деякі підрозділи були витягнуті до Курської області. Отже, їм треба перегрупуватися, хоча б, щоб перерозподіляти зараз ресурс. Але це перегрупування ще означає про те, що вони готуються до наступної хвилі наступальних дій в Вовчанську, скоріше за все, щоб знову ж таки акцентувати увагу на інтенсифікації бойових дій в міських умовах. В них зараз якихось критичних змін, якісних на їх користь, не відбувається. І в мене є сумніви, що взагалі відбудуться», – зазначив Коваленко.

На Липцівському напрямку, за словами Коваленко, істотних змін немає. Однак є передумови, що «в районі Глибокого найближчим часом може змінитися ситуація не на користь окупантів».

«По Лимано-Куп’янській вісі були просування у росіян, але це очікуване просування в районі Піщаного. Але загальна ситуація по величезній лінії боєзіткнення Лимано-Куп’янська, вона не змінюється за останній час. Особливо з урахуванням того, що зараз окупанти змушені будуть передавати зі складу групи військ «Захід» і групи військ «Центр» підрозділи на підсилення Курської області, то, я не думаю, що в них буде потенціал для якихось стрімких і дуже несподіваних рухів», – додав Коваленко.

Відео: Oboz.ua