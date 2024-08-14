Які війська перекинула РФ з Харківщини на Курщину: аналіз ISW

Передислокація окремих військ РФ передбачає: російське командування визначило, що «можливі збої у наступі на півночі Харківщини та інших менш важливих районах – це прийнятний ризик для адекватного реагування на вторгнення в Курську область», заявили в Інституті вивчення війни (ISW).

В ISW проаналізували, які саме російські війська могли бути перекинуть на Курщині. За їхніми даними, на вторгнення в Курську область відреагували сили чеченського спецназу «Ахмат», які раніше були помічені, зокрема, в Харківській області. Також були передислоковані підрозділи 810-ї бригади морської піхоти РФ (Чорноморський флот) та два невказані повітряно-десантні батальйони (ВДВ), які ще нещодавно діяли в районі Вовчанська.

«Міністерство оборони Росії підтвердило 13 серпня, що артилерійські підрозділи Північного угруповання військ Росії були передислоковані з півночі Харківської області до Курської області. Українські військові спостерігачі також заявили, що підрозділи російського 272-го мотострілецького полку, 1-а гвардійська танкова армія, Московський військовий округ та підрозділи 488-го мотострілецького полку нещодавно передислокувалися з Куп’янського напрямку до Курської області, що відповідає недавнім заявам про місцезнаходження цих підрозділів», – додали аналітики.

При цьому, підкреслили в ISW, вони не можуть перевірити жодне з цих повідомлень.