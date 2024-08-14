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Какие войска перебросила РФ с Харьковщины на Курщину: анализ ISW

Общество 07:17   14.08.2024
Виктория Яковенко
Какие войска перебросила РФ с Харьковщины на Курщину: анализ ISW Карта: ISW

Передислокация отдельных войск РФ предусматривает: «российское командование определило, что возможные сбои в наступлении на севере Харьковщины и других менее важных районах – это приемлемый риск для адекватного реагирования на вторжение в Курскую область», заявили в Институте изучения войны (ISW).

В ISW проанализировали, какие именно российские войска могли быть переброшены на Курщину. По их данным, на вторжение в Курскую область отреагировали силы чеченского спецназа «Ахмат», ранее замеченные, в частности, в Харьковской области. Также были передислоцированы подразделения 810-й бригады морской пехоты РФ (Черноморский флот) и два неуказанных воздушно-десантных батальона (ВДВ), которые еще недавно действовали в районе Волчанска.

«Министерство обороны России подтвердило 13 августа, что артиллерийские подразделения Северной группировки войск России были передислоцированы с севера Харьковской области в Курскую область. Украинские военные наблюдатели также заявили, что подразделения российского 272-го мотострелкового полка, 1-я гвардейская танковая армия, Московский военный округ и подразделения 488-го мотострелкового полка недавно передислоцировались из Купянского направления в Курскую область, что соответствует недавним заявлениям о местонахождении этих подразделений», — добавили аналитики.

При этом, подчеркнули в ISW, они не могут проверить ни одно из этих сообщений.

Читайте также: РФ перебрасывает войска с Харьковского направления к Курску – The Economist

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 14 августа 2024 в 07:17;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Передислокация отдельных войск РФ предусматривает: «российское командование определило, что возможные сбои в наступлении на севере Харьковщины и других менее важных районах – это приемлемый риск для адекватного реагирования на вторжение в Курскую область», заявили в Институте изучения войны (ISW).".