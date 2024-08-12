РФ перебрасывает войска с Харьковского направления к Курску – The Economist

Минимальная цель операции ВСУ в Курской области заключается в том, чтобы оттянуть войска РФ с Харьковщины и Донбасса, основных направлений войны, пишет The Economist.

Солдаты пели молитву Господу и перебирали четки, продвигаясь вперед. Для 43-летнего Ивана, старожил из 103-й бригады Украины, бои в РФ были просто очередным рабочим днем. «Гранаты и минометы выглядят одинаково, где бы вы ни были». Новые рекруты были почти парализованы страхом. Но мужчины шли вместе, по 10 км в день, пересекая поля и железнодорожные пути, каждую ночь заменяя передовые части на спешно вырытых позициях впереди них. Три дня, три похода, три ротации. На третью ночь ударили российские планирующие бомбы. «Все горело. Руки здесь, ноги там». Двенадцать человек из роты погибли на месте. Иван получил осколочные ранения паха и груди и был эвакуирован в госпиталь в Сумской области Украины.

Шестидневная операция Украины на территории РФ продвигалась быстрее, чем многие осмеливались верить. Источник в СБУ сообщает, что к субботе 10 августа некоторые подразделения продвинулись на целых 40 км вглубь РФ в направлении Курска. Атака, окутанная тайной, застала Кремль врасплох. Около 76 000 местных жителей бежали, и российские власти объявили там чрезвычайное положение. Отсутствие хорошо организованной эвакуации возмутило многих. Владимир Путин назвал это масштабной «провокацией». Владимир Артюх, глава ОВА в Сумах, говорит, что успех Украины стал для россиян «холодным душем». «Они чувствуют то, что мы чувствуем уже много лет, с 2014 года. Это историческое событие».

Но рассказы раненых украинских бойцов говорят, что операция не была прогулкой в парке и остается рискованной. Больничная палата пахнет жертвой: землей, кровью и застарелым потом. По всему коридору разложены фольгированные повязки от ожогов. Во дворе пациенты, некоторые из которых, как мумии, с головы до ног завернуты в бинты, яростно курят. Янгол, 28-летний десантник из 33-й бригады, похож на рождественскую елку. Его левая рука обездвижена фиксирующим устройством. Из его тела торчат трубки, пакеты и провода. Он не уверен, была ли это артиллерия или бомба, попавшая в него. Может быть, это был дружественный огонь – его было много. Все, что он помнит, это как упал на землю и крикнул «300». Он настаивает, что русские до этого бежали, бросая снаряжение и боеприпасы так быстро, как только могли.

Другие солдаты во дворе вспоминают демонический гул российского неба. Украина разместила в этом районе множество средств ПВО и РЭБ, но беспилотники и авиация находят пути сквозь них. Николай, пехотинец, который говорит, что был в первой группе, перешедшей в РФ, говорит, что пилоты атаковали, как только они вошли в первую российскую деревню. Во второй деревне группу атаковали вертолетами. Николай вспоминает, как бросился на землю, а затем услышал звук крушения вертолета, сбитого украинской зенитной ракетой. Во время падения Николай сломал ребро, и его пришлось эвакуировать.

Некоторые аспекты украинской операции, по-видимому, были тщательно спланированы. Оперативная безопасность обеспечила элемент неожиданности, важнейший аспект войны. «Мы отправили наши самые боеспособные подразделения в самую слабую точку на их границе», — говорит источник в генштабе, работающий в регионе. «Солдаты-призывники столкнулись с десантниками и просто сдались». Но другие аспекты операции указывают на определенную спешку в подготовке. Все трое солдат, цитируемых в этой статье, были выведены, неотдохнувшими, с напряженных линий фронта на востоке с уведомлением всего за день.

Конечная цель украинской операции по-прежнему остается неясной: направлена ли она на дальнейшее продвижение к Курску? Планируется ли оккупировать часть территории навсегда, возможно, в качестве разменной монеты на переговорах, или же они намерены отступить, вызвав максимальное смущение Путина? Украина, похоже, не укрепляет свои позиции в каком-либо серьезном смысле. «Наш теленок требует волка», — предостерегает источник в силовых структурах, используя местную поговорку, чтобы предостеречь от чрезмерно амбициозных целей.

Минимальная цель, по-видимому, заключается в том, чтобы ослабить мертвую хватку войск РФ на Харьковщине и Донбассе, основных направлениях войны. По предварительным данным, результаты неубедительны. РФ перебросила войска с харьковского фронта, но пока что она переместила гораздо меньше с жизненно важного Донбасса. «Их командиры не идиоты», — говорит источник в украинском генштабе. «Они перебрасывают силы, но не так быстро, как бы нам хотелось. Они знают, что мы не можем расширить логистику на 80 или 100 км».

Источник предостерегает от сравнения Курской операции с успешным быстрым захватом Украиной большей части Харьковской области в конце 2022 года. Российская армия теперь относится к войне более серьезно, говорит он: «Опасность в том, что мы попадем в ловушку, и РФ будет скрежетать зубами».

Математика войны никогда не была на стороне Украины, которая должна экономить свои ограниченные ресурсы, а нападение в глубине незащищенной российской территории рискует ухудшить ситуацию. Но операция уже улучшила один важный нематериальный показатель — моральный дух, который позволял Украине обманывать шансы на протяжении почти трех лет. Будь то в правительственных учреждениях в Киеве или в прифронтовых госпиталях, где лечат раненых, страна считает, что обнаружила уязвимое место в броне Путина. Уставшие, грязные и измученные солдаты говорят, что не жалеют ни об одной части рискованной операции, которая уже убила десятки их товарищей: они бы присоединились к ней в мгновение ока. «Впервые за долгое время у нас есть движение», — говорит Янгол. «Я чувствовал себя тигром».