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ISW: на севере Харьковщины фронт без изменений, на Купянщине – продвижение РФ

Общество 07:35   12.08.2024
Виктория Яковенко
ISW: на севере Харьковщины фронт без изменений, на Купянщине – продвижение РФ Карта: ISW

ВС РФ продолжили «наступательные операции» на севере Харьковщины, но подтвержденных изменений на линии фронта не было. Бои продолжались в районах Глубокого, Волчанска и Тихого, сообщил Институт изучения войны (ISW).

«Харьковская группа войск заявила 11 августа, что подразделения российского 153-го танкового полка (47-я танковая дивизия, 1-я гвардейская танковая армия, Московский военный округ и подразделения российской 4-й добровольческой штурмовой бригады действуют в районе Волчанска», — говорится в сообщении.

Аналитики также отметили, что российские войска недавно подтвердили продвижение в Купянском районе. Геолокационные кадры, опубликованные 11 августа, указывают на то, что оккупанты продвинулись к западу от Новоселовского (юго-восточнее Купянска).

«Российские блоггеры утверждают, что российские войска продвинулись к северу от Песчаного, к западу от Табаевки и к югу от Берестова (все к юго-востоку от Купянска)», — добавили в ISW.

По данным Генштаба ВСУ, враг атаковал в районах Синьковки, Берестового, Стельмаховки, Глушковки и Песчаного в Харьковской области.

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Карта: ISW

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 12 августа 2024 в 07:35;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "ВС РФ продолжили «наступательные операции» на севере Харьковщины, но подтвержденных изменений на линии фронта не было. Бои продолжались в районах Глубокого, Волчанска и Тихого, сообщил Институт изучения войны (ISW).".