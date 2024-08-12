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ISW: на півночі Харківщини – без змін на фронті, на Куп’янщині – просування РФ

Суспільство 07:35   12.08.2024
Вікторія Яковенко
ISW: на півночі Харківщини – без змін на фронті, на Куп’янщині – просування РФ Карта: ISW

ЗС РФ продовжили «наступальні операції» на півночі Харківщини, але підтверджених змін на лінії фронту не було. Бої тривали в районах Глибокого, Вовчанська та Тихого, повідомив Інститут вивчення війни (ISW).

«Харківська група військ заявила 11 серпня, що підрозділи російського 153-го танкового полку (47-а танкова дивізія, 1-а гвардійська танкова армія, Московський військовий округ та підрозділи російської 4-ї добровольчої штурмової бригади діють у районі Вовчанська», – йдеться у повідомленні.

Аналітики також зазначили, що російські війська нещодавно підтвердили просування в районі Куп’янська. Геолокаційні кадри, опубліковані 11 серпня, вказують на те, що окупанти просунулися на захід від Новоселівського (південний схід від Куп’янська).

«Російські блогери стверджують, що російські війська просунулися на північ від Піщаного, на захід від Табаївки та на південь від Берестового (все на південний схід від Куп’янська)», – додали в ISW.

За даними Генштабу ЗСУ, ворог атакував в районах Синьківки, Берестового, Стельмахівки, Глушківки та Піщаного на Харківщині.

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Карта: ISW

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 12 Серпня 2024 в 07:35;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "ЗС РФ продовжили «наступальні операції» на півночі Харківщини, але підтверджених змін на лінії фронту не було. Бої тривали в районах Глибокого, Вовчанська та Тихого, повідомив Інститут вивчення війни (ISW).".