DeepState повідомив про просування російських військ на Харківщині

Окупанти просунулися біля села Піщане Куп’янського району Харківської області, інформує проєкт DeepState.

Як зазначають аналітики, загарбники намагаються оточити частину позицій Сил оборони біля Піщаного та села Стельмахівка на Луганщині.

Метою супротивника є вихід на висоти північніше Піщаного, що дасть йому нові можливості для подальшого наступу на Колесниківку, пояснюють у DeepState.