Шість боїв на півночі Харківщини й авіаудар по прикордонню – зведення Генштабу
Шість бойових зіткнень відбулося минулої доби на півночі Харківщини, всі – в районі Вовчанська, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 8:00.
Також агресор завдав авіаудару в районі Козачої Лопані.
На Куп’янському напрямку кількість атак супротивника за добу сягнула десяти. Сили оборони відбили усі штурми біля Синьківки, Берестового, Глушківки та Стельмахівки.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: Генштаб ЗСУ, обстріли, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Серпня 2024 в 08:30;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Шість бойових зіткнень відбулося минулої доби на півночі Харківщини, всі – в районі Вовчанська, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 8:00.".