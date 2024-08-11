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Шість боїв на півночі Харківщини й авіаудар по прикордонню – зведення Генштабу

Події 08:30   11.08.2024
Олена Нагорна
Шість боїв на півночі Харківщини й авіаудар по прикордонню – зведення Генштабу

Шість бойових зіткнень відбулося минулої доби на півночі Харківщини, всі – в районі Вовчанська, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 8:00.

Також агресор завдав авіаудару в районі Козачої Лопані.

На Куп’янському напрямку кількість атак супротивника за добу сягнула десяти. Сили оборони відбили усі штурми біля Синьківки, Берестового, Глушківки та Стельмахівки.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 11 Серпня 2024 в 08:30;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Шість бойових зіткнень відбулося минулої доби на півночі Харківщини, всі – в районі Вовчанська, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 8:00.".