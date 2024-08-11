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Вночі ворог вдарив по Будинку дитячої творчості в Золочеві на Харківщині

Події 07:22   11.08.2024
Олена Нагорна
Вночі ворог вдарив по Будинку дитячої творчості в Золочеві на Харківщині Фото: Telegram Олега Синєгубова

О 23:55 10 серпня окупанти вдарили по Будинку дитячої та юнацької творчості у селищі Золочів Богодухівського району, повідомляє начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

“Відбулося загоряння даху двоповерхової адміністративної будівлі. Інформація про постраждалих не надходила”, – інформує Синєгубов.


Фото: Telegram Олега Синєгубова


Фото: Telegram Олега Синєгубова

Як повідомляє начальник Золочівської селищної військової адміністрації Віктор Коваленко, було дві ракети. Одна з них влучила в Будинок дитячої та юнацької творчості, приміщення якого частково зруйновано, друга – в паркову зону. Також пошкоджені вісім приватних домоволодінь, енергомережі, передає “Зоря-news”.


Фото Віктора Коваленка


Фото Віктора Коваленка


Фото Віктора Коваленка

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 11 Серпня 2024 в 07:22;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "О 23:55 10 серпня окупанти вдарили по Будинку дитячої та юнацької творчості у селищі Золочів Богодухівського району, повідомляє начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.".