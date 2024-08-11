Вночі ворог вдарив по Будинку дитячої творчості в Золочеві на Харківщині

О 23:55 10 серпня окупанти вдарили по Будинку дитячої та юнацької творчості у селищі Золочів Богодухівського району, повідомляє начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

“Відбулося загоряння даху двоповерхової адміністративної будівлі. Інформація про постраждалих не надходила”, – інформує Синєгубов.



Фото: Telegram Олега Синєгубова



Фото: Telegram Олега Синєгубова

Як повідомляє начальник Золочівської селищної військової адміністрації Віктор Коваленко, було дві ракети. Одна з них влучила в Будинок дитячої та юнацької творчості, приміщення якого частково зруйновано, друга – в паркову зону. Також пошкоджені вісім приватних домоволодінь, енергомережі, передає “Зоря-news”.



Фото Віктора Коваленка



Фото Віктора Коваленка



Фото Віктора Коваленка