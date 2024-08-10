РФ менше застосовує КАБи, але активніше б’є FPV-дронами – голова Куп’янщини

Ситуація в Куп’янському районі на Харківщині – складна. За тиждень загинули дві людини, вісім – постраждали, повідомив в етері нацмарафону начальник Куп’янської РВА Андрій Канашевич.

«Ворог як обстрілював, так і продовжує обстрілювати всі населені пункти і застосовує для цього всі засоби, які у нього є. За останні дні трохи зменшилась напруга внаслідок обстрілів з застосуванням КАБів. Але, ми бачимо значне посилення обстрілів з застосуванням FPV-дронів. За останні 10 днів щодня ці дрони вражають і автівки, і є пошкоджені будинки. Всі населені пункти, які розташовані вздовж лінії зіткнення, або трохи далі, як місто Куп’янськ – вони під обстрілами. Ці обстріли хаотичні, несистемні», – зазначив Канашевич.