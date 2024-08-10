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Удар КАБ по Харківщині: кількість жертв зросла

Суспільство 13:02   10.08.2024
Вікторія Яковенко
Удар КАБ по Харківщині: кількість жертв зросла

У лікарні помер 58-річний чоловік, який отримав поранення внаслідок ворожого удару по селу Першотравневе.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Нагадаємо, село опинилося під ворожим обстрілом 10 серпня о 03:30, повідомляв голова ХОВА Олег Синєгубов. Начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов уточнив, що по населеному пункту вдарив КАБ. Внаслідок обстрілу був зруйнований будинок, де спали люди. 58-річного чоловіка дістали з-під завалів, його ушпиталили. 80-річна жінка та 24-річний хлопець загинули одразу.

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 10 Серпня 2024 в 13:02;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У лікарні помер 58-річний чоловік, який отримав поранення внаслідок ворожого удару по селу Першотравневе.".