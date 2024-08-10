Загинули двоє людей, ще 4 – постраждали – Синєгубов про обстріли Харківщини
Голова ХОВА Олег Синєгубов поінформував про обстріли Харківщини за добу.
9 серпня о 16:01 внаслідок удару ФАБ-500 по Харкову горіла будівля навчального закладу. Постраждав 67-річний чоловік.
10 серпня о 03:30 через обстріл з РСЗВ села Першотравневе зруйнований житловий будинок. Поранення отримав 58-річний чоловік. Загинули 80-річна жінка та 24-річний чоловік.
«10 серпня 03:15 село Івашки, внаслідок артобстрілу пошкоджено дах двоповерхового багатоквартирного будинку. Постраждав 32-річний чоловік. 23:15 – 23:33 селище Золочів. Внаслідок обстрілів із РСЗВ «Ураган» пошкоджено вісім приватних житлових будинків, фасад лікарні. Постраждав 35-річний чоловік», – повідомив Синєгубов.
Також під ударами РФ були Черкаська Лозова, Куп’янськ та село Ізюмське.
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Серпня 2024 в 09:02;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Голова ХОВА Олег Синєгубов поінформував про обстріли Харківщини за добу.".